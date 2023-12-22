Самарские депутаты поздравили с наступающим Новым годом детей защитников Отечества

Почти пятьдесят ребят из семей военнослужащих и ветеранов специальной военной операции из разных уголков губернии стали участниками новогоднего представления.

Среди гостей – трое детей Героя России Виталия Красного и его супруга Наталья из Тольятти. Это будет уже не первый новогодний праздник, который глава семьи встречает на передовой. Боевые задачи он выполняет с самого начала специальной военной операции.

«Для каждого из них очень важно знать, что об их семьях заботятся, что они окружены вниманием государства. Это очень важно: они спокойно выполняют свои задачи», - поделилась Наталья Красная.

Большое новогоднее представление организовали депутаты Самарской Губернской Думы при поддержке Правительства и лично главы региона, секретаря регионального отделения партии Дмитрия Азарова.

Руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Самарской области Наталья Полянскова рассказала о том, как готовился праздник: «Маленькое чудо, праздник. Депутаты приезжали заранее на территорию филиала, чтобы снять с «Ёлки желаний» открытки, которые ребята заполнили в канун Нового года. Сегодня все их желания исполнятся».

Первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Марина Антимонова отметила, что Самарская Губернская Дума и фракция областного парламента одними из первых подписали соглашение о взаимодействии с Государственным фондом «Защитники Отечества». На регулярной основе юристы Думы проводят выездные консультации для членов семей участников СВО. Взаимодействие стоится не только в части правовой поддержки, но и в других форматах: в канун Нового года - создать атмосферу сказки, волшебства для детей, чьи отцы сражаются в зоне СВО, отдали жизнь за Родину.

«Ни один из тех ребят, у которых папа на фронте или погиб, не должен остаться без внимания. Очень важно поддерживать их. Понятно, что фонд с ними работает, но и мы можем внести свою лепту, уделить внимание, поддержать, сделать этот праздник настоящим!», - подчеркнула Марина Антимонова.

Все депутаты парламентской фракции «Единая Россия» буквально за несколько дней превратили открытки с «Ёлки желаний» в настоящие подарки. Каждый ребёнок получил желанный подарок из рук главного новогоднего волшебника - Деда Мороза и депутатов областного парламента Марины Антимоновой, Владимира Бокка, Дениса Волкова, Александра Живайкина, Николая Лядина, Михаила Натальчука, Николая Панченко.

Специально для ребят в этот день было организовано театрализованное представление – от Благотворительного фонда «Радость».