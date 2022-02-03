Самарские автоэксперты поддержали идею оставить нештрафуемый порог превышения скорости на отметке 20 км/ч

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Идея снижения нештрафуемого порога скорости откровенно вредна. «Единая Россия» не поддерживала и не поддержит снижение нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Он усомнился в целесообразности рассматриваемой меры.

«Мы это все уже обсуждали до пандемии и пришли к общему мнению, что эта мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет. Эта идея — только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан», — отметил Андрей Турчак.

Выдвигать подобные предложения – значит «окончательно оторваться от земли и реальности», считает секретарь генсовета «Единой России». Андрей Турчак также заявил, что подобные решения нельзя принимать без широких общественных и экспертных обсуждений. Партия настаивает на том, что мнение граждан должно быть услышано. Согласны с этим мнением и в Общественной Палате Самарской области.

«В череде последних аварий в нашем регионе не было ни одной, где причиной стало бы превышение скорости не на 10, а на 20 км/ч. В основном, это или пьянка, или грубейшее нарушение правил дорожного движения. Ничего кроме дополнительных штрафов эта мера не даст», - отметил заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.

Мнение Турчака также разделяет преподаватель высшего водительского мастерства и экстремального вождения из Самары Николай Борисенков. Автопрофи уверен, - снижение порога приведет к упадку в экономике.

«Я считаю, что, чем быстрее ездят автомобили, тем больше дел мы успеваем, для экономики это плюс. Искусственное замедление не даст меньшей аварийности. В правилах дорожного движения существует пункт 10.1, который гласит, что «водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил».

Это значит, что личную ответственность за поведение на дороге никто не отменял. Кроме того, я уверен, что для снижения аварийности нужны другие методы, - это и расширение проезжих частей, и строительство развязок, и создание дорожной инфраструктуры», - отметил Борисенков.

Согласно данным ГИБДД Самарской области в 2021 году основными причинами дорожно-транспортных происшествий в регионе явились:

- несоблюдение очередности проезда перекрестков 20,0%

- несоответствие скорости конкретным условиям движения 5,9%

- нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части 17,6%

- выезд на полосу встречного движения 8,2%

- проезд на запрещающий сигнал светофора 2,4%

- нарушение правил проезда пешеходного перехода 2,6%.

Ранее по инициативе «Единой России» был отменен обязательный техосмотр для физических лиц, так как эксперты сошлись на мнении, что в существовавшем ранее виде эта процедура «морально устарела». «Задача власти – делать жизнь граждан лучше, а не сложнее», подытожил партийный руководитель, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"