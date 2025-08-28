Я нашел ошибку
Для проверки агрознаний в Самарской области уже зарегистрировано 126 офлайн-площадок в самых разных уголках губернии.
В ТТУ Самары состоялся праздник для 16 будущих первоклассников
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
Самарская область готовится написать первый Всероссийский агродиктант

28 августа 2025 17:33
140
Для проверки агрознаний в Самарской области уже зарегистрировано 126 офлайн-площадок в самых разных уголках губернии.

С 8 по 12 октября страна впервые напишет Всероссийский агродиктант. Эта просветительская акция, приуроченная ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, объединит более миллиона человек по всей стране.

Для проверки агрознаний в Самарской области уже зарегистрировано 126 офлайн-площадок в самых разных уголках губернии. Ожидается, что в акции примут участие более 4000 самарцев.

Традиционные образовательные учреждения, такие как Самарский государственный аграрный университет и агроклассы в школах области, станут одними из участников акции. Предполагается, что писать диктант в 63-ем регионе будут прямо на площадке одной из животноводческих молочных ферм в Безенчукском районе и даже в отделении  рыбоперерабатывающего комплекса.

Координатор партийного проекта «Российское село» в Самарской области, депутат регионального парламента Николай Сомов уверен,  количество площадок – свидетельство огромного интереса самарцев к аграрной тематике.

«Мы сознательно делали акцент на разнообразие: от университетов и школ до ферм и предприятий. Это поможет привлечь к диктанту самую широкую аудиторию – и тех, кто связал жизнь с селом, и тех, кто просто хочет узнать больше о том, как устроена продовольственная безопасность России. Наша задача – не только проверить знания, но и показать перспективы и мощь отечественного АПК», - говорят члены общественного совета партпроекта «Российское село» в Самарской области.

Студенты Самарского аграрного университета  считают, что  легко справятся с вопросами диктанта: «Для нас, будущих аграриев, этот диктант – не просто проверка знаний, а возможность заявить о своей причастности к самой важной для страны отрасли. Интересно увидеть вопросы не только по растениеводству и животноводству».

Агродиктант пройдет в гибридном формате: офлайн на зарегистрированных площадках и онлайн на официальном портале https://агродиктант.рф. Участникам предстоит за 45 минут ответить на 30 вопросов, охватывающих все ключевые направления сельского хозяйства. Каждый участник получит электронный сертификат, а набравшие высшие баллы – дипломы.

Регистрация для участия откроется 1 сентября. Следить за новостями акции можно на сайте диктанта и в его официальных сообществах в социальных сетях.

Напомним, что акция проводится федеральным партийным проектом «Единой России» «Российское село» совместно с Россельхозбанком при поддержке Минсельхоза России и ряда других ключевых ведомств. Её цель – повысить интерес к аграрным профессиям, популяризировать знания об агропромышленном комплексе и подчеркнуть его роль в обеспечении продовольственной безопасности страны в соответствии с положениями Народной программы партии, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

