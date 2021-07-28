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"Все процессы должны крутиться не вокруг амбулаторной карты, направлений, обсуждений, консилиумов, а именно вокруг пациента".
Российской системе здравоохранения необходим новый стандарт первичной медпомощи на основе «пациентоцентричности»
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Российской системе здравоохранения необходим новый стандарт первичной медпомощи на основе «пациентоцентричности»

28 июля 2021 16:59
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"Все процессы должны крутиться не вокруг амбулаторной карты, направлений, обсуждений, консилиумов, а именно вокруг пациента".

Повышение качества первичной медпомощи: врачи из регионов внесли свои предложения в пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"у «Единой России».

Российской системе здравоохранения необходим новый стандарт первичной медпомощи, основой которого должен стать принцип «пациентоцентричности». Для его реализации потребуется система переподготовки кадров и их непрерывного образования, а также изменение принципов финансирования системы ОМС. Об этом заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе стратсессии «Единой России», где обсуждались предложения медиков из регионов в народную программу партии. По новому федеральному стандарту все процессы должны выстраиваться вокруг человека, предоставляя ему «эффективное и комфортное» лечение.

«Все процессы должны крутиться не вокруг амбулаторной карты, направлений, обсуждений, консилиумов, а именно вокруг пациента. Эти стандарты должны транслироваться из больших городов во все медицинские учреждения от Калининграда до Владивостока», – сказал Денис Проценко. Он подчеркнул, что внедрение нового стандарта должно проходить параллельно с повсеместным применением современных IT-технологий.

Участники обсуждения указали на одну из главных проблем здравоохранения – нехватку специалистов. Особенно на селе. Согласно предложениям, которые поступают на сайт народной программы «Единой России», этот вопрос входит в число трех самых актуальных.

Привлечь медицинские кадры в сельские территории помогает программа «Земский доктор», но ее необходимо скорректировать, считает депутат Госдумы Александр Якубовский. Он предложил включить в народную программу «Единой России» расширение выплат по программе на всех молодых специалистов - независимо от того, в каком населенном пункте они планируют работать.

«Выплату не могут получить специалисты, которые хотят вернуться в сельскую местность, в которой они постоянно проживали до отъезда на учебу. Получается молодой специалист уехал из поселка учиться в медицинский университет, получил диплом и вернуться в родной поселок он не может. Он вынужден выбирать для работы другую территорию», - пояснил Александр Якубовский.

 Решения требует и вопрос жилья для молодых специалистов, которые работают в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП). Изменить ситуацию может корректировка правил организации ФАП, считает Александр Якубовский. В рекомендации к структуре зданий, где они располагаются, надо включить наличие жилого помещения для проживания медработника.

Чтобы ликвидировать кадровый дефицит нужно также увеличить число бюджетных мест на узкопрофильные медицинские специальности, считает ректор Волгоградского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения РФ Владимир Шкарин. Речь идет в частности об эпидемиологах, реаниматологах и инфекционистах.

«Необходимо трудоустройство студентов в медучреждения с первых курсов обучения. Начиная с третьего курса, студенты вполне хорошо справляются с работой медицинской сестры, ну а выпускники, закончив шестой курс, могут претендовать на должность врача», - сказал он.

Решить проблему нехватки узких специалистов в регионах можно также за счет создания института наставничества, считает главврач Иркутской государственной областной детской клинической больницы Юрий Козлов. В ее рамках практикующие врачи могут брать «под крыло» несколько молодых специалистов по окончании ими ординатуры.

Он также предложил включить в народную программу «Единой России» субсидирование перелетов врачей к нетранспортабельным пациентам. В Иркутской области уже действует акция «Летим лечить»: на спонсорские средства, пожертвования благотворителей оплачиваются перелеты врачей к тем пациентам, кого невозможно транспортировать для оказания срочной помощи.

«Нужно предусмотреть бюджетное субсидирование таких вылетов, с учетом перевозки медоборудования», - пояснил Юрий Козлов.

В свою очередь, главврач Новосибирского областного клинического онкологического диспансера Олег Иванинский предложил включить в народную программу партии стандарт амбулаторного обеспечения лекарственными препаратами и решить проблему доставки лекарств в отдаленные населенные пункты.

«Для этого нужно разрешить доставку в том числе «Почтой России», чтобы коммерческая доставка не влияла на увеличение стоимости препаратов», - отметил Олег Иванинский.

На скорость оказания медицинской помощи положительно повлияет и создание межрегиональных центров специализированной медпомощи детям, считает главный врач областной детской клинической больницы Ростова-на-Дону Светлана Пискунова.

«На базе областных детских больниц можно создать межрегиональный центр и это приблизит высокотехнологичную помощь населению», - подчеркнула она в своем выступлении, отметив, что это особенно важно в случаях со сложными диагнозами.

В Минздраве поддержали предложения медиков в народную программу «Единой России». Первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко поблагодарил приглашенных экспертов за инициативы, и подчеркнул, что ведомство готово к совместной работе по ряду направлений - в том числе в части лекарственного обеспечения, расширения программы строительства ФАПов, обеспечения регионов передвижными мобильными комплексами и реформы первичного звена здравоохранения.

Замглавы ведомства отдельно остановился на проблеме дефицита отдельных специальностей.

«Абсолютно верно, что здесь необходимо активизироваться регионам. Возможно, здесь с помощью региональных отделений «Единой России» эту ситуацию на местах можно активизировать», - заключил Виктор Фисенко.

Принцип человекоцентричности должен стать определяющим в работе, об этом неоднократно говорил и секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия», глава региона Дмитрий Азаров.

«За последние 3 года в Самарской области построены 5 поликлиник. Современным оборудованием оснащены 4 сосудистых центра и 5 сосудистых отделений. Для борьбы с онкологией введены в действие 4 центра амбулаторной онкологической помощи. В области открыты 55 ФАПов и 3 офиса врачей общей практики. Полностью обновлен автопарк скорой и неотложной помощи, медицинские учреждения получили 397 автомобилей. Возрождена санавиация. В период пиковых нагрузок борьбы с коронавирусом мы смогли в кратчайшие сроки развернуть дополнительно 6788 больничных коек, в том числе 956 с реанимационным оборудованием. Увеличили количество круглосуточных бригад скорой помощи. Все это позволило не допустить коллапса региональной системы здравоохранения», - отметил Дмитрий Азаров.

«Единая Россия» продолжает сбор предложений в народную программу. Принять участие в ее формировании может каждый житель страны, в том числе на сайте NP.ER.RU. Ранее партия провела три стратегических сессии по сбору предложений в народную программу: по поддержке семей с детьми, людей с инвалидностью, поддержке фермерства и развитию сельских территорий. В их работе приняли участие общественники — представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Их инициативы войдут в тематические блоки документа, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Теги: «Единая Россия» Народная программа первичная медпомощь

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