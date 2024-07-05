Региональная общественная приёмная партии «Единая Россия» в Самарской области отметила своё 16-летие

Региональная общественная приёмная партии в Самарской области собрала в Штабе Общественной поддержки тех, кто все эти годы работал «в связке», плечом к плечу: депутатов, юристов, волонтеров, общественные организации, сотрудников общественных приёмных местных отделений «Единой России».

Руководитель Региональной общественной приёмной партии Виктор Воропаев напомнил друзьям и партнёрам факты биографии и этапы развития приёмных в области: «Цифры свидетельствуют об эффективности работы: свыше 44,5 тысяч обращений было принято от граждан, из них 13 867 - решены положительно. Квалифицированные консультации получили 29 871 заявителей. Стоит отметить тот факт, что свыше 10 тысяч граждан обратились по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг». Качественную и чёткую работу Региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» в Самарской области обеспечивает коллектив, состоящий всего из шести сотрудников", - подчеркнул Воропаев.

Общественная приёмная стала барометром общественного мнения, который позволяет вести анализ основных социально-экономических проблем региона, выявлять проблемные участки. Напомнил и о том, что при общественной приемной действует Консультационный центр по вопросам догазификации.

«Для меня общественная приёмная – это, прежде всего, работа с людьми и на благо людей. Часто заявители обращаются в приёмную, когда их вопросы не решаются на других уровнях. Ежегодно число обратившихся становится все больше и больше, и это говорит о растущем доверии жителей региона. Общественные приёмные востребованы во всех районах и городах области и служат каналом связи между народом и властью. Мы открыты для всех!» – отметил руководитель Региональной приёмной в Самарской области Виктор Воропаев.

Заместитель председателя Думы городского округа Самара, руководитель депутатского объединения «Единой России» Сергей Рязанов уверен, что пройден хороший путь и впереди приёмные партии ждёт ещё более интересная и важная работа.

«Наша с вами задача – не уйти в бюрократию. Мы должны все решать сами, быстро и оперативно. Я всё время сравниваю нас с другими партиями. Такое количество приёмов граждан, такого комплексного подхода к решению вопросов нет ни у одной партии. Мы должны, прежде всего, слушать, слышать и выполнять», - считает вице-спикер городской думы.

Сергей Рязанов подчеркнул, что одной из приоритетных задач для всех должна оставаться поддержка семей участников СВО.

Региональная общественная приёмная Председателя Партии «Единая Россия» в Самарской области занимается вопросами помощи участников специальной военной операции и членам их семей. Это место, куда каждый человек может прийти за поддержкой, отметил Виктор Воропаев: «Мы помогаем тем, кому это нужно: семьям, детям, пенсионерам, участникам СВО и их близким. На площадках партии проходят юридические консультации, встречи с депутатами, организован сбор помощи фронту и жителям новых регионов».

Своим опытом многолетнего сотрудничества с Региональной общественной приёмной поделились депутаты Самарской Губернской думы Роман Балтер и Анна Дубасова.

Депутаты-единороссы, помощники депутатов, волонтёры и организации-партнеры получили благодарственные письма за эффективное взаимодействие и многолетнее плодотворное сотрудничество. Особо отметили руководителей общественных приёмных местных отделений партии внутригородских районов Самары Татьяну Миронову, Сергея Челнокова, Полину Буткевич и Марию Кондратьеву из Волжского района.

Завершилось мероприятие дружеским чаепитием, где за чашечкой ароматного чая обсудили пути повышения эффективности работы с населением и дальнейшие перспективы развития общественных приёмных, работу партнёрских организаций на площадках Штаба общественной поддержки «Единой России».

Напомним, что Региональная общественная приёмная партии (как и Штаб общественной поддержки «Единой России») располагается по адресу: г. Самара, ул. Революционная, д.107, 1 этаж, телефон для обращений граждан и запись на прием к депутатам: 8(846) 260-18-18.