Развитие образования, защита персональных данных и исторической памяти: экспертный совет «Единой России» одобрил ряд законопроектов

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Они, в том числе, расширяют социальные гарантии ряда категорий граждан.

Блок инициатив, предусматривающих дополнительную поддержку в сфере образования, в вопросах сохранения исторической памяти, защиты персональных данных и социальной поддержки детей сирот, поддержали члены экспертного совета «Единой России» по законотворческой деятельности на очередном заседании 5 апреля.

В первую очередь, была одобрена инициатива о создании дополнительных условий для обучения детей в группах продленного дня. Их работа будет выстроена по единым для всей страны нормам. Сейчас ГПД есть только в каждой пятой школе, а порядок присмотра и ухода за детьми в них не определен. Инициатива, которую одобрил Экспертный совет «Единой России», поможет организовать учебный процесс и дополнительные занятия на продленке, а также снизить оплату за содержание ребенка в таких группах.

Поддержку получил законопроект, снимающий излишнюю бюрократическую нагрузку с учителей. Он вводит прямой запрет возложения на педагогов работы по подготовке документов за пределами утвержденного Минпросвещения перечня. Учителя смогут применять электронную цифровую подпись и не дублировать отчетность в бумажном виде.

«Забюрократизированность работы учителя остается главной проблемой. В 2019 году в рамках партпроекта «Единой России» «Новая школа» мы собрали информацию с регионов. Было выявлено не менее 49 видов документов и отчетности, заполняемых учителями», — пояснила координатор партпроекта «Новая школа», первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова.

Помимо этого, была рассмотрена инициатива о предоставлении права на льготное поступление в колледжи и техникумы для 13 социально-незащищенных категорий граждан — в том числе, детям-сиротам, детям-инвалидам, детям военнослужащих, погибших при выполнении своих обязанностей, и других.

«Аналогичная практика действует при зачислении в вузы. Считаем правильным распространить ее и на среднее профессиональное образование. Это станет дополнительной поддержкой этих ребят», — пояснила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

«Единая Россия» также предложила создать учебно-производственные мастерские при колледжах для практической подготовки обучающихся по основным и дополнительным программам. И изъять из закона об образовании формулировки «образовательная услуга», что закрепит престижность профессии учителя.

«Учительство —это труд, который нужно уважать в соответствии с теми государственными задачами, которые выполняет педагог. Поэтому неправильно рассматривать школу с точки зрения коммерческих терминов», — подчеркнула Ольга Казакова.

Инициативы поддержали министр просвещения Сергей Кравцов и руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Одобрение членов экспертного совета «Единой России» получила инициатива о дополнительных мерах защиты персональных данных. Она усилит уровень защищенности таких данных и право на неприкосновенность частной жизни, а также снизит возможности для правонарушений в этой сфере, сообщил председатель комитета Госдумы по информации Александр Хинштейн.

В первую очередь, операторы обработки персональных данных должны будут в течение 24 часов информировать уполномоченные органы власти о произошедших инцидентах с принадлежащими базами данных. Кроме того, их обяжут обеспечить непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Сбор биометрических данных несовершеннолетних операторами будет запрещен.

«Мы четко устанавливаем, что главным является факт нахождения получателя персональных данных на территории иностранного государства. Оператор обязан будет информировать уполномоченные органы о намерении трансграничной передачи данных. И в исключительных случаях эта передача данных, при наличии угроз обороне и безопасности государства, конституционному строю, может быть ограничена уполномоченным органом», — пояснил он.

Депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн также предложил ввести норму, согласно которой российское законодательство о персональных данных будет распространяться экстерриториально, по опыту других государств и конвенций Евросоюза — и у российских уполномоченных органов появится право вмешиваться в обработку персональных данных граждан РФ в других странах.

Помимо этого, будут введены ограничения на предоставление данных из ЕГРН. Получить их можно будет только по запросу нотариуса, действующего на основании письменного заявления заинтересованного лица в целях защиты его прав и законных интересов.

Также «Единая Россия» разработала дополнительные меры по защите исторической памяти. Они касаются сохранения останков воинов и мемориальных сооружений, связанных с Великой Отечественной войной, обнаруженных при проведении строительных или дорожных работ. Первая инициатива даст возможность увеличить на три месяца срок перенесения останков воинов с территории, где они были найдены.

Вторая — вводит обязанность информировать органы власти о таких находках для проведения экспертизы и принятия возможного решения о переносе стройки, если это необходимо. Также предусматривается административная ответственность за нарушение таких требований — для юридических лиц первоначально от 20 до 40 тысяч рублей, за повторное нарушение — от 40 до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Инициативу поддерживают Росреестр, Минюст и Минобороны.

Члены «Экспертного совета» одобрили еще один социально значимый законопроект — об упрощении регистрации детей-сирот. Он даст им возможность получать положенные меры соцподдержки и исключит наказание за проживание без регистрации до получения собственного жилья.

«Мы предлагаем признавать местом жительства сирот последнее муниципальное образование, в котором они были зарегистрированы до достижения 18 лет. Предлагается упростить систему регистрации: сиротам достаточно написать заявление и предоставить документ, удостоверяющий личность. Службы сами путем электронного документооборота обменяются данными, и заявитель в течение от 3 до 8 дней получит регистрацию», — сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.