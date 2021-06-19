Путин предложил кандидатов в пятерку лидеров избирательного списка «Единой России»

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Владимир Путин на XX съезде «Единой России» в субботу, 19 июня, предложил кандидатуры, которые, по его мнению, следует включить в пятерку лидеров избирательного списка, передают "Известия".

По его словам, возглавить список должны министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Елена Шмелева.

Путин отметил, что в списке должны быть как политические тяжеловесы, так и люди относительно новые. По его словам, главное — чтобы они представляли наиболее важные направления развития страны.

Юбилейный съезд партии проходит в Москве. На нем будет утвержден проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, а также список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года.

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев/"Известия"