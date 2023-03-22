Владимир Путин: «Единая Россия» формулирует инициативы по важнейшим направлениям социально-экономического развития и защите прав граждан  

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«Единая Россия» активно участвует в политической жизни и занимает абсолютно патриотическую позицию по международной тематике, подчеркнул Владимир Путин на встрече с главой фракции партии в Госдуме Владимиром Васильевым.

«Знаю о том, какую большую работу «Единая Россия» проводит в парламенте, и не только в парламенте, конечно, а вообще в политической жизни очень активно участвует. Очень много инициатив формулирует по важнейшим направлениям социально-экономического развития, по защите прав граждан, по развитию социальной сферы в целом. В этой связи по международной тематике занимает абсолютно патриотическую позицию, безусловно», - подчеркнул Президент.

В свою очередь, Владимир Васильев отметил, что «Единая Россия», как фракция большинства в Госдуме, принимает необходимые, а не популистские решения, чтобы обеспечить безопасность страны, развитие экономики и защитить интересы людей.

Также он подчеркнул, что фракция партии работает над решением задач, которые Президент поставил в Послании. Три закона уже приняты и подписаны главой государства – об интеграции новых регионов в культурное пространство, о туризме на особо охраняемых природных территориях и о смягчении ответственности за ряд экономических преступлений.

«15 законопроектов принято в первом чтении. В их числе – о занятости населения. У нас неплохая ситуация на рынке труда, но мы хотим, чтобы она была более удобной, и чтобы мы готовили кадры, помогали людям найти себя, зарабатывать, содержать семью, быть успешными. То, о чем вы говорили», - пояснил Владимир Васильев и сообщил, что также на рассмотрении парламента уже находится законопроект о правовой защите предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.

Помимо этого, «Единая Россия» работает над поддержкой участников СВО и их семей.

«Обеспечение бесплатной юридической помощью ветеранов, наделение статусом ветерана боевых действий, в том числе ополченцев Донбасса с 2014 года, сокращение срока признания без вести пропавшими умерших. Что очень важно – социальная защита близких, потерявших кормильца. Мы наделили участников спецоперации, включая гражданских лиц, статусом ветерана боевых действий, чего они ждали и заслужили давно. Закрепили за участниками СВО и членами их семей право на кредитные каникулы. Освободили от пени за просроченные платежи по ЖКХ и взносам за капитальный ремонт. Гарантировали сохранение рабочих мест», - подчеркнул Владимир Васильев. По его словам, депутаты фракции постоянно встречаются с семьями участников СВО. Это помогает передавать на фронт именно то, в чем нуждаются бойцы.

Отдельно Владимир Васильев остановился на реализации народной программы «Единой России». Каждый ее пункт проработан с Правительством, контроль за работами на социальных объектах в регионах ведут депутаты от партии вместе с жителями.

«Мы получаем чёткую картину на каждом объекте программы. А это школы, больницы, ФАПы – всё очень важное для людей. И люди следят за этим. У нас недавно был отчёт исполняющей обязанности [председателя] Счётной палаты. Она сообщила, что по сравнению с 2021 годом при большем числе проверок и выявленных нарушений стоимость этих нарушений, Владимир Владимирович, сократилась вдвое. Это ресурс – построенные школы, детские сады», - подчеркнул Владимир Васильев.

Говоря о программе капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, он отметил, что до конца этого года предстоит отремонтировать более 1500 зданий по всей стране. Аналогичная программа требуется для колледжей и техникумов.

«Это около 5-6 миллиардов рублей потребует. Получается четыре тысячи средних специальных учебных заведений, из них 1500 тысячи нуждается в ремонте», - сказал Владимир Васильев.

Владимир Путин поддержал инициативу.

«Я Правительству дам поручение проработать обязательно», - сказал он.

Поддержку Президента получило еще одно предложение – о дополнительном финансировании на лекарственное обеспечение больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Этот вопрос фракция «Единой России» ранее поднимала на встрече с председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

«Мы просили бы нас поддержать и добавить дополнительно 10 миллиардов 150 миллионов рублей. Это будет ежегодно. По подсчётам специалистов, это позволит спрофилактировать до 32 тысяч смертей в трудоспособном возрасте», - отметил Владимир Васильев.

«Обязательно посмотрим», - сказал Президент.

«Для нас было важно скорректировать свою работу и определить безусловными приоритетами совершенствование законодательства Самарской области, направленное на выполнение национальных и партийных проектов, контроль за их реализацией в муниципальных образованиях, на поддержку участников СВО и членов их семей. В Самарской области бюджет на 2023-2025 годы полностью ориентирован на дальнейшее выполнение наших социальных обязательств, в том числе, и в рамках реализации Народной программы Партии. Важно, чтобы каждая строчка бюджета превратилась в конкретные объекты и мероприятия. Например, в прошлом году завершён капитальный ремонт в 22 школах региона, закончены работы по благоустройству 318 дворовых территорий и 141 общественному пространству», - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"