Владимир Путин поддержал инициативы «Единой России» о дистанционной продаже рецептурных лекарств и возможности дистанционно выписывать электронные рецепты

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Инициативы озвучил на форуме «Деловая Россия» главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Из-за омикрона нагрузка на амбулаторное звено выросла в разы. Лекарственное обеспечение, переход на электронные рецепты могли бы быть очень важными как для первичной системы здравоохранения, так и для пациентов, потому что качественное оказание медицинской помощи без этого невозможно, сказал глава комиссии «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко, обращаясь к Президенту.

«Важно в период сверхнагрузок использовать дистанционные технологии для выписывания рецептов для лечения пациента. Сейчас врач может только скорректировать свой диагноз, а за рецептами приходится обращаться лично. Предлагаем дать возможность врачу при наличии медицинской карты в бумажном и электронном виде осуществлять дистанционный прием, ставить диагноз и выписывать электронные рецепты», — отметил он.

Денис Проценко добавил, что ряд регионов, в том числе Москва, к реализации таких технологий давно готовы. Более того, в столице в настоящее время из-за пандемии выписка больничных листов и их закрытие уже осуществляется с использованием телеконсультации без посещения поликлиники.

Также он предложил разрешить доставку рецептурных лекарственных препаратов пациентам — для маркированных лекарств по электронным рецептам. Денис Проценко предложил Президенту поддержать с этой целью принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Законопроект, который позволит организовать доставку таких лекарств в пилотном режиме в отдельных регионах, уже внесен в Правительство. Его разработали Минэкономразвития и Минздрав вместе с «Единой Россией».

Президент назвал предложения логичными.

«Эксперимент с электронными рецептами надо развивать. Он в целом показывает хороший результат», — сказал Владимир Путин.

Предложения партии на форуме также одобрил Минздрав.

Ранее «Единая Россия» предлагала Правительству провести эксперимент в ряде регионов, которые наиболее готовы к торговле рецептурными препаратами онлайн.

В Самарской области подготовлена пилотная программа комплексной модернизации первичного звена регионального здравоохранения, разработку программы поддержало федеральное министерство. Программа будет действовать до 2025 года. В ближайшие три года на её финансирование планируется выделить 7,5 миллиарда рублей. Программа включает в себя строительство, реконструкцию медучреждений, оснащение их оборудованием, обновление транспортного парка, укомплектование кадрами. Информатизация фельдшерско-акушерских пунктов - тоже очень важное направление, которое позволит улучшить качество медицинской помощи в сельской местности при внедрении телемедицины, считает председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Марина Сидухина.

Отметим, что в регионе успешно работает интернет-сервис "Единая электронная регистратура Самарской области", с помощью которого жители губернии могут записаться к врачу удаленно – без посещения больницы для получения талона. Дистанционная продажа лекарств и электронные рецепты вполне могут быть внедрены в «Бережливых поликлиниках» Самарской области.

Напомним, продажа рецептурных лекарств через интернет была разрешена в условиях пандемии до конца 2020 года. «Единая Россия» неоднократно заявляла о необходимости сделать эту возможность бессрочной. В частности, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе обсуждения проблемы с профильными ведомствами и экспертами отмечал, что ограничения можно снять, если нет очевидных препятствий. Предложение поддержали в Росздравнадзоре.