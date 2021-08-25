Владимир Путин внес свои предложения в народную программу «Единой России»

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В нее также включены инициативы от жителей и экспертов из всех регионов.

Предложения Президента предусматривают как поддержку отдельных категорий граждан, так и реализацию масштабных проектов развития страны. В ходе второго этапа Съезда «Единой России», прошедшего 24 августа в Москве, глава государства подчеркнул, что программа партии по праву может называться народной - ее соавторами стали жители всей страны.

Говоря о мерах поддержки военнослужащих, эта тема прозвучала ранее на встрече главы государства с представителями «Единой России», Президент предложил распространить их на более широкий круг получателей. Речь идет о единовременной выплате в 15 тысяч рублей.

«Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах. И предлагаю распространить эту выплату и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов», - сказал Владимир Путин, обращаясь к делегатам Съезда.

Будущим депутатам фракции «Единой России» в Госдуме глава государства также поручил заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащих и правоохранителей выше уровня инфляции в 2022 и 2023 годах.

В числе приоритетов Президент назвал и защиту получателей соцвыплат от кредиторов. И заявил о необходимости законодательно запретить списание таких средств по долгам.

«Это недопустимо. Это выплаты на детей, на поддержку семей, на помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Как можно этого не понимать? Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительному производству. Причем сделать это нужно что называется, «задним числом». То есть средства социальной поддержки, которые были списаны со счетов граждан, нужно вернуть», - подчеркнул он, призвав выстраивать целостную систему поддержки семей с детьми в единой и понятной для людей логике.

Парламентариям «Единой России» в новом созыве предстоит также предусмотреть расходы в бюджете страны на решение проблемы аварийного жилья - глава государства поддержал предложение партии о запуске новой программы расселения. По ней будут переселять собственников жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года.

«По всей стране – это более 11 млн квадратных метров. На эти цели выделим 45 млрд рублей из федерального бюджета», - сказал Владимир Путин.

Серьезным вызовом для страны Президент назвал лесные пожары, охватившие в этом году огромные территории. На борьбу с ними будет дополнительно выделено 24 млрд рублей.

«Прошу Правительство детально отработать этот вопрос. Важно четко определить полномочия уровней власти в этой сфере и предусмотреть механизмы своевременной помощи регионам со стороны МЧС и других ведомств при возникновении чрезвычайной ситуации. Одно из важных направлений здесь – создание эффективной авиационной группировки для пожаротушения», - сказал он и поблагодарил всех сотрудников профильных ведомств, которые боролись с огнем.

Для поступательного развития страны, подчеркнул глава государства, нужно запускать масштабные проекты развития и использовать новые инструменты, в том числе инфраструктурные кредиты. Необходимо наращивать реализацию программ для Дальнего Востока и Арктики, расширять возможности опорной инфраструктуры, включая строительство скоростной автодороги Москва – Казань – Екатеринбург, железнодорожную магистраль «Северный широтный ход», реализовывать комплексную программу развития Сибири. Важным этапом развития страны должно стать обновление российского авиапарка. На это направят беспрецедентную сумму – 340 млрд рублей. Развитие в том числе санитарной авиации позволит оказывать медпомощь в труднодоступных районах.

«В этой связи хочу сказать, что завершено формирование программы, которая предусматривает обновление российского авиапарка, в том числе малой санитарной авиации за счет наших отечественных самолетов и вертолетов», - отметил Владимир Путин.

Не обошел глава государства вниманием и одну из магистральных тем в работе «Единой России» - развитие села.

«Полностью разделяю настрой партии уделить больше внимания поддержке фермеров, малого бизнеса на селе, включая развитие ярмарок и точек нестационарной торговли во всех регионах, где фермеры могут напрямую, без посредников продавать свою продукцию», - сказал он.

Говоря о тех, кому «Единая Россия» доверила представлять партию на выборах, Владимир Путин отметил, что список кандидатов от партии обновился – в него вошли «неравнодушные, энергичные, деятельные люди, которые своим трудом и делами заслужили уважение и признание».

«Сохраняться должна преемственность законодательной деятельности. При этом важно, чтобы в работу включались парламентарии с новыми идеями и подходами. Новое поколение должно появляться, заявлять о себе и это должно поддерживаться», - сказал глава государства, подчеркнув, что на представителей «Единой России» «можно положиться».

«Очень на вас рассчитываю», - заключил он.

Народная программа «Единой России» состоит из двух разделов. Первый - «Благополучие человека» - посвящен повышению доходов людей, созданию новых рабочих мест, мерам поддержки всех категорий граждан, охране их здоровья, развитию регионов, образования, экологии. Особое внимание – институтам гражданского общества, благотворительным организациям, а также волонтерам и молодежным объединениям.

«Россия - безусловно социальное государство. Страна, где для людей созданы равные возможности в любой сфере. Где каждому человеку доступны качественное образование, работа, открыты пути к реализации его талантов. Обеспечены будущее детей и полноценная жизнь старшего поколения. В этом смысл всей нашей социальной политики», - подчеркнул Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, говоря об этом блоке программы.

Второй блок – «Сильная Россия» – направлен на обеспечение стабильности и конкурентоспособности страны, решение проблем неравенства регионов, развитие перспективных отраслей и сельских территорий.

Одна из ключевых тем в народной программе – модернизация системы здравоохранения. Конечная цель – перезагрузка отечественной медицины, отметил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Нам нужна серьезная система реабилитации пациентов, перенесших тяжелые состояния. Пандемия показала, что мы должны совершенствовать систему эпидемиологической безопасности – я говорю о «санитарном щите». Цифровизация – это путь к созданию прозрачной системы здравоохранения: от пациента до врача и исполнительной власти. Перезагрузка системы здравоохранения не может быть успешной без новых подходов в первичном медицинском звене», - подчеркнул он.

«Единая Россия» возьмет на себя ведущую роль по поддержке семей, которая должна развиваться опережающими темпами, заявила в свою очередь Уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

«В частности, речь идет о закреплении статуса многодетной семьи на законодательном уровне, а также упрощении для семей с детьми младше трех лет процедуры погашения ипотеки с использованием маткапитала. Помимо этого, необходимо внедрить институт сертифицированных нянь, чтобы помочь женщинам продолжать карьеру. Все меры поддержки семьи должны получать в режиме «одного окна», - отметила она.

Председатель партии подчеркнул, что срок действия народной программы не ограничивается предвыборным периодом. Она действует пять лет и должна контролироваться не только руководящими и контрольными структурами партии, но и всеми членами партии, а также авторами документа – жителями страны.

Эту мысль поддержал министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, отчеты партии о выполнении народной программы должны стать ежегодными.

«Предвыборная программа» – это звучит красиво. Я хотел бы внести предложение в следующем году провести конференцию и подвести итоги первого года. Но для этого надо побеждать. Важно, чтобы люди видели, насколько мы в состоянии выполнить все то, о чем говорили с этой трибуны и со многих других трибун», - сказал Сергей Шойгу.

«Более 200 тысяч жителей самарского региона стали соавторами Народной программы. Многие наши предложения обрели поддержку на самом высоком уровне. С этой программой мы держим ориентир на наши главные принципов: защита, забота и развитие. Сохраняется социальная направленность каждой инициативы, сохраняется человекоцентричность – и это для нас важно. Убежден, что развитие регионов сегодня невозможно без опыта и энергии партии, которая взяла на себя ответственность за масштабные проекты и социальную стабильность в стране», - прокомментировал итоги ХХ Съезда партии глава региона, секретарь Самарского регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров.

Напомним, в Москве прошел второй этап Съезда «Единой России», на котором была принята народная программа, с которой партия идет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва. На первом этапе – по предложению Президента в первую «пятерку» лидеров списка кандидатов вошли министры Сергей Шойгу и Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.