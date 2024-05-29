Путин подписал закон о немедленном освобождении тяжелобольных заключенных по решению суда

143

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о немедленном освобождении тяжелобольных заключенных. Документ опубликован 29 мая на официальном портале правовых актов, пишут "Известия".

Закон подразумевает немедленное освобождение тяжелобольных лиц сразу после решения суда.

До этого, согласно законодательству, тяжелобольные осужденные не освобождались незамедлительно после принятия судом такого решения. Они ожидали истечения срока, отведенного на апелляционное обжалование и рассмотрение судом апелляционной инстанции представления другой стороны.

Также вносятся изменения, определяющие, что если самостоятельное обращение осужденного в суд невозможно, то представление об освобождении от наказания вносит начальник учреждения или органа, исполняющего наказание.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.

Фото: freepik