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Путин отметил схожесть путей развития США и СССР

5 июня 2021 16:49
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Путин заявил, что не ожидает «прорывов» по итогу предстоящего саммита со своим американским коллегой Джо Байденом.

США твердым шагом идут по пути развития Советского Союза, сталкиваясь с типичными проблемами империй. Об этом 5 июня заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с главами информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передаетют "Известия".

«В чем проблема империй? Им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки — этих купим, этих напугаем, с этими договоримся. Но количество проблем нарастает — и наступает момент, когда с ними уже не справиться», — заявил российский лидер.

Глава государства отметил, что «Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза».

Путин заявил, что не ожидает «прорывов» по итогу предстоящего саммита со своим американским коллегой Джо Байденом.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что на предстоящем саммите американская сторона не намерена делать уступок российской, но тем не менее правительство США нацелено на стабильные отношения с РФ.

Встреча российского и американского лидеров состоится 16 июня в Женеве. 

 

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Теги: пути развития СССР США

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