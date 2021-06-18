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Путин отклонил закон об ответственности СМИ за цитирование

18 июня 2021 23:25
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Закон был принят Госдумой 19 мая, Совет Федерации одобрил его 2 июня.

Закон был принят Госдумой 19 мая, Совет Федерации одобрил его 2 июня.

Президент Владимир Путин использовал свое право вето и отклонил закон, согласно которому журналисты должны были бы нести ответственность за цитирование противоправных и ложных материалов других СМИ, если главных редакторов этих средств массовой информации нельзя установить и привлечь к ответственности, передает ТАСС. 

По действующему законодательству главред, редакция и журналист не несут ответственности за распространение противоправных, ложных или порочащих сведений, если они являются "дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации... которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение".

Принятыми же поправками в закон о СМИ, которые отклонил президент, устанавливалось, что журналисты будут освобождаться от ответственности только если главный редактор цитируемого СМИ "может быть установлен и привлечен к ответственности".

 

Фото:   ТАСС

 

Теги: Путин СМИ цитирование

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