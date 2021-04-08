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Путин: ФАС должна изучить ситуацию с существенным ростом цен на жилье в России      

8 апреля 2021 17:53
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По словам президента, в среднем по стране стоимость жилой недвижимости выросла на 12%.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна изучить ситуацию с существенным ростом цен на жилье в России. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном итогам реализации его посланий парламенту 2019 и 2020 годов, передает ТАСС.

"Это не просто рост цены, это существенный рост", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что в среднем по России стоимость жилой недвижимости выросла на 12%, но в ряде регионов динамика была выше: в Северной Осетии рост составил 30%, в Орловской области - 19,7%, в Адыгее - 19,3%, в Амурской - 18,6%, в Рязанской области - 17,6%. "Понятно еще, скажем, Дальний Восток "подскочил", ясно. Но в европейской-то части - 30%, 20%!" - отметил глава государства. Президент согласился, что необходимо прежде всего создание дополнительного предложения на рынке жилищного строительства.

"Но надо и посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС. Надо посмотреть, что там происходит", - поручил глава государства.

 

Фото:   Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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