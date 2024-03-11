Путин денонсировал соглашение с Британией о рыболовстве в Баренцевом море

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Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения от 1956 года, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА Новости.

Как указано в пояснительной записке, с учетом решения Лондона от 15 марта 2022-го о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Россией денонсация соглашения "не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий" для Москвы.

Соглашение между правительствами СССР и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии подписали в Москве 25 мая 1956 года. Оно предоставляет право британским рыболовным судам заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос и вдоль побережья острова Колгуев, за пределами трех морских миль от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах. Поскольку Россия стала правопреемницей СССР после его распада, соглашение продолжало действовать.

Как отмечал замглавы Минсельхоза Максим Увайдов, это соглашение было односторонним и давало выгоды только британской стороне, в то время как советским и российским рыбакам таких полномочий документ не предоставлял.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев пояснял РИА Новости, что отказ одной из сторон от соглашения не нарушает международное право. Как, в свою очередь, отмечал в Telegram вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, запрет Британии ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря — это давно назревшая, законная и адекватная ситуации ответная мера Москвы на недружественные действия Лондона.

Издание Daily Mail ранее писало, что за один только 2023 год в Баренцевом море британские рыбаки выловили "колоссальное" количество трески — более 566 тысяч тонн.

Фото: pxhere.com