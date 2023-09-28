Продолжается ремонт Центральной детской библиотеки и Музея истории Новокуйбышевска

Будущая детская модельная библиотека должна была открыть свои двери юным читателям 1 сентября. Но открытие было перенесено на неопределённый срок. Почему - разбирались активисты партпроекта «Культура малой родины», депутаты «Единой России», представители подрядчика и руководство библиотеки.

Центральная детская библиотека в городе Новокуйбышевск находится на последних стадиях ремонта и готовится стать модельной. В данный момент осуществляется реконструкция фасада здания, проводятся малярные работы, проходит монтаж декоративных элементов на потолках и стенах. Ремонт закончен на 86%, но отсутствуют перила и система отопления. Работы по благоустройству парковой зоны во дворе библиотеки еще не были начаты, рассказали участники мониторинга.

В рамках нацпроекта «Культура» на капитальный ремонт было выделено 10 миллионов рублей. Сроки сдачи проекта значительно отстают, что вызывает недовольство у директора библиотечной информационной сети Татьяны Колоколовой, секретаря местного отделения партии «Единая Россия», председателя Думы г.о.Новокуйбышевск Юрия Ферапонтова и координатора партпроекта «Культура малой родины» Алексея Дёгтева. Подрядчикам было рекомендовано ускорить процесс, увеличить количество работников на объекте и запросить в срочном порядке недостающие материалы.

В планах оснастить здание пандусами для людей с ограниченными физическими возможностями, оборудовать комнату для родителей и обустроить удобную гардеробную.

«Музей истории города Новокуйбышевска» стал вторым объектом мониторинга. Здание музея построено в 1949 году и включено в перечень объектов культурного наследия Самарской области.

В 2000 году уже проводились работы по реконструкции здания, рассказала директор краеведческого музея Елена Чубакова. В текущем году в рамках реализации национального проекта «Культура» производится капитальный ремонт здания с привлечением федерального софинансирования. Стоимость ремонтных работ по муниципальному контракту составляет более 49 миллионов рублей. В настоящий момент работы выполнены на 93%, отметила директор музея.

«Конечно, хотелось бы уже увидеть отремонтированные помещения, но осталось совсем немного времени и нужно набраться терпения», - сообщил координатор проекта «Культура малой родины» партии «Единая Россия» Алексей Дёгтев.

Он отметил, что положительные эмоции вызывает пока только ремонт музея. «Я очень трепетно отношусь к истории, и очень важно особенно для юных новокуйбышевцев, когда мы говорим о вопросах патриотизма, начинать с истории своего города, с малой Родины», - подчеркнул Дёгтев.

Напомним, что в рейдах «Партийных десантов» депутаты фракции «Единая Россия» и координаторы партийных проектов особое внимание уделяют срокам сдачи социокультурных объектов, многие из которых вошли в Народную программу партии в 2021 году.