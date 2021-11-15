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Путин поручил допустить товары из Донецкой и Луганской народных республик к госзакупкам наравне с российскими.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР

15 ноября 2021 18:26
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Путин поручил допустить товары из Донецкой и Луганской народных республик к госзакупкам наравне с российскими.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению Донецкой и Луганской народных республик, передает ТАСС

Как отмечается в указе, решение об оказании поддержки было принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции".

В документе подчеркивается, что решение об оказании поддержки президент РФ принял, "руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права".

Согласно указу, Путин поручил правительству РФ в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из Донецкой и Луганской народных республик. Речь идет в том числе об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.

Кроме того, правительству также в месячный срок поручается обеспечить признание в РФ действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых организациями, фактически действующими в ДНР и ЛНР.

В числе мер поддержки президент РФ поручил кабмину обеспечить "неприменение количественных ограничений экспорта и импорта в отношении товаров, перемещение которых осуществляется через государственную границу РФ на территории указанных районов или с таких территорий (за исключением отдельных видов товаров)". Правительство также должно определить перечень пунктов пропуска через госграницу РФ, через которые осуществляется перемещение таких товаров, а также перечень отдельных видов товаров, на которые не распространяется указанная выше норма.

По итогам кабмин должен обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, необходимых для реализации указа.

 

Фото:   ТАСС

Теги: Путин

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