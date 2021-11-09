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Президент Польши обвинил в миграционном кризисе на границе белорусские власти

9 ноября 2021 23:22
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По словам Анджея Дуды, происходящее на границе - "это гибридная акция", которая проводится Минском "против Польши и ЕС".

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Минск организовал штурм польской границы мигрантами. Об этом он заявил во вторник после совещания в Бюро национальной безопасности, передает ТАСС.

По его словам, происходящее на границе - "это гибридная акция", которая проводится Минском "против Польши и ЕС". "Эти группы мигрантов, которые вчера шли в сторону польской границы, несколько тысяч человек, судя по видеозаписям, явно направлялись белорусскими службами, которые в последний момент повели этих людей с нормальной дороги в лес, чтобы они атаковали польско-белорусскую границу там, где нет погранперехода", - утверждал Дуда.

В понедельник несколько тысяч мигрантов подошли к польской границе. Некоторые из них попытались демонтировать заграждение из колючей проволоки, сотрудники польских силовых структур применили слезоточивый газ.

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, не допуская туда посторонних.

 

Фото: Леонид Щеглов / belta.by / РБК

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