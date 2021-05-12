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Пресс-секретарь посольства США подтвердила свою высылку из Москвы

12 мая 2021 21:03
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10 американских дипломатов объявлены в России персонами нон грата.

Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс сообщила в среду ТАСС, что фигурирует в списке из 10 американских дипломатов, объявленных в России персонами нон грата. Российский список был составлен в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

Росс утвердительно ответила на соответствующий вопрос.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении очередных санкций в отношении России. В частности, Соединенные Штаты высылают 10 дипломатов, работающих в посольстве РФ в Вашингтоне, среди которых, по мнению американской стороны, есть "представители российских разведывательных служб". В ответ Москва объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства США в России. Они должны покинуть территорию РФ до конца дня 21 мая.

 

Фото:   Владимир Гердо/ТАСС

Теги: высылка дипломаты Россия США

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