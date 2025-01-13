Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Ханой с двухдневным официальным визитом

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел во Вьетнам с официальным визитом, который продлится с 14 по 15 января, передает РИА Новости.

У трапа самолета его встретили начальник канцелярии правительства Вьетнама Чан Ван Шон, чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой, замминистра иностранных дел страны Ле Тхи Тху Ханг и и.о. начальника управления государственного протокола МИД Вьетнама Фан Киеу Нга, а также чрезвычайный и полномочный посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко.

В ходе предстоящего визита российская и вьетнамская стороны планируют обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений, включая торгово-экономическое, научно-технологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и других сферах, сообщили ранее в пресс-службе российского кабмина.

Ожидается, что в ходе визита российский премьер проведет встречи и переговоры с генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом, президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

По итогам переговоров планируется подписание ряда совместных документов.

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