Я нашел ошибку
Главные новости:
По итогам переговоров планируется подписание ряда совместных документов.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Ханой с двухдневным официальным визитом
Совет формируется сроком на 5 лет.
Министерство спорта Самарской области объявляет о старте конкурса для кандидатов в Общественный совет
Такое решение принято губернатором Вячеславом Федорищевым для повышения эффективности рассмотрения обращений граждан.
В показатели эффективности работы региональных и муниципальных органов власти включат качество ответов в соцсетях
По поручению Вячеслава Федорищева главы муниципальных образований должны организовать работу по информированию обо всех мерах поддержки военнослужащих — принятых как решениями Президента и Правительства России, так и на уровне региона.
Вячеслав Федорищев - главам муниципалитетов: «Работа с участниками СВО и их семьями - приоритет №1 и личная ответственность руководителей»
В настоящее время управляющим компаниям необходимо провести переключение домов с временной схемы отопления.
Восстановили штатную схему теплоснабжения жилых домов и соцобъектов Железнодорожного района Самары
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали несколько пассажиров автобуса, которым оказана необходимая медицинская помощь.
На трассе Самара — Волгоград маршрутный автобус столкнулся с «Газелью»
С 15 декабря по 8 января только в муниципальных учреждениях культуры прошло более 500 мероприятий.
Более 47 тысяч самарцев посетили учреждения культуры в новогодние праздники
Более 300 особенных детей приняли в ней участие.
В Самаре в честь Рождества Христова в десятый раз состоялась благотворительная акция «Рождение добра»
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.71
0.8
EUR 104.86
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Выставка самарских керамистов "На берегу" откроется в галерее "Виктория"
В Самарской области работает 10 виртуальных концертных залов
Свой творческий вечер на сцене Самарского драмтеатра проведет Альберт Макаров
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Ханой с двухдневным официальным визитом

13 января 2025 23:27
143
По итогам переговоров планируется подписание ряда совместных документов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел во Вьетнам с официальным визитом, который продлится с 14 по 15 января, передает РИА Новости.

У трапа самолета его встретили начальник канцелярии правительства Вьетнама Чан Ван Шон, чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой, замминистра иностранных дел страны Ле Тхи Тху Ханг и и.о. начальника управления государственного протокола МИД Вьетнама Фан Киеу Нга, а также чрезвычайный и полномочный посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко.

В ходе предстоящего визита российская и вьетнамская стороны планируют обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений, включая торгово-экономическое, научно-технологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и других сферах, сообщили ранее в пресс-службе российского кабмина.

Ожидается, что в ходе визита российский премьер проведет встречи и переговоры с генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом, президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

По итогам переговоров планируется подписание ряда совместных документов.

 

Фото:   соцсети

 

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Такое решение принято губернатором Вячеславом Федорищевым для повышения эффективности рассмотрения обращений граждан.
13 января 2025, 22:10
В показатели эффективности работы региональных и муниципальных органов власти включат качество ответов в соцсетях
Такое решение принято губернатором Вячеславом Федорищевым для повышения эффективности рассмотрения обращений граждан. Политика
159
По поручению Вячеслава Федорищева главы муниципальных образований должны организовать работу по информированию обо всех мерах поддержки военнослужащих — принятых как решениями Президента и Правительства России, так и на уровне региона.
13 января 2025, 21:49
Вячеслав Федорищев - главам муниципалитетов: «Работа с участниками СВО и их семьями - приоритет №1 и личная ответственность руководителей»
По поручению Вячеслава Федорищева главы муниципальных образований должны организовать работу по информированию обо всех мерах поддержки военнослужащих —... Политика
309
Это целый пул медикаментов, в том числе для химиотерапии при онкологии.
13 января 2025, 18:14
Вячеслав Федорищев поручил ускорить работу по закупке жизненно необходимых лекарств для жителей региона
Это целый пул медикаментов, в том числе для химиотерапии при онкологии. Политика
305
В центре внимания
Такое решение принято губернатором Вячеславом Федорищевым для повышения эффективности рассмотрения обращений граждан.
13 января 2025  22:10
В показатели эффективности работы региональных и муниципальных органов власти включат качество ответов в соцсетях
160
По поручению Вячеслава Федорищева главы муниципальных образований должны организовать работу по информированию обо всех мерах поддержки военнослужащих — принятых как решениями Президента и Правительства России, так и на уровне региона.
13 января 2025  21:49
Вячеслав Федорищев - главам муниципалитетов: «Работа с участниками СВО и их семьями - приоритет №1 и личная ответственность руководителей»
317
Это целый пул медикаментов, в том числе для химиотерапии при онкологии.
13 января 2025  18:14
Вячеслав Федорищев поручил ускорить работу по закупке жизненно необходимых лекарств для жителей региона
306
Вячеслав Федорищев поздравил работников печати Самарской области
13 января 2025  12:05
Вячеслав Федорищев поздравил работников печати Самарской области
265
Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем Самарской губернии
13 января 2025  11:54
Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем Самарской губернии
460
Весь список