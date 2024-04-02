Представители Самарской области приняли участие в конференции «Интеллектуальные транспортные системы - регионам»

Ежегодная региональная конференция и выставка «ИТС - регионам» состоялась в Перми. Более 350 участников из 37 субъектов Российской Федерации обсудили вопросы развития цифровых технологий на транспорте и дорожной отрасли, внедрения интеллектуальных транспортных систем, развитие транспортной инфраструктуры, реальный опыт и решения по внедрению цифровых решений.

В рамках конференции состоялась специальная сессия проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия». Открывая сессию, первый заместитель председателя Комитета по собственности, земельным и имущественным отношениям Государственной Думы РФ, координатор федерального проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» Сергей Тен отметил тесную взаимосвязь развития цифровых технологий и безопасности дорожного движения. «Сегодня вопросы безопасности и качества — это приоритет, как при строительстве, ремонте, реконструкции дорог, так и в обеспечении безопасности дорожного движения на всех этапах функционирования системы», — подчеркнул Сергей Тен.

Сегодня «умные» светофоры, развитие системы фотовидеофиксации, мониторинг транспорта, передовые системы оплаты проезда и другие элементы интеллектуальных транспортных систем помогают бороться с пробками, оптимизировать пассажиропоток и повышать безопасность движения на дорогах. Однако все еще остаются задачи, которые необходимо решать в ближайшее время.

«Это может быть своевременное информирование участников движения, например, об ухудшении метеоусловий, превышении скоростных параметров, непредвиденных ситуациях на дорогах. Контроль соблюдения ПДД, состояния инфраструктуры, элементов обустройства, дефектов дорожного полотна, весогабаритных параметров. Важнейшее направление – применение систем повышения безопасности пешеходов. Это могут быть умные светофоры и оборудованные пешеходные переходы. Конечно, развитие общественного транспорта и систем, которые помогают водителям следить за состоянием здоровья, парковки, управлением автомобилем и так далее», – подчеркнул Сергей Тен.

Генерал-майор полиции, заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин в своем выступлении выделил ряд вопросов, которые стоят перед участниками отрасли для достижения заявленных показателей и достижения высокого уровня безопасности дорожного движения, а также заявил о важности пропаганды соблюдения ПДД.

«Массовая культура играет огромную роль в формировании правосознания участников дорожного движения. Необходимо еще активнее пропагандировать правильное и законопослушное поведение участников дорожного движения. Это даст нам еще большую уверенность и безопасность на наших дорогах», – прокомментировал Олег Понарьин.

Участие в конференции по видеосвязи принял и региональный координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» по Самарской области Алексей Степанов.

«Внедрение интеллектуальных транспортных систем, которое мы видим в нашей области, сказывается на социально-экономическом развитии региона – за счет повышения уровня безопасности всех участников дорожного движения, мобильности граждан, повышения грузооборота, связанности различных территорий и населённых пунктов региона, развития инфокоммуникационной оснащённости региона, новых форм бизнеса и занятости населения» - подчеркнул Алексей Степанов.

Напомним, что форум «ИТС – регионам» – это ежегодное региональное мероприятие в области внедрения и развития интеллектуальных транспортных систем и цифровых технологий в дорожном хозяйстве. Подобные форумы уже проводились в Калуге, Орле, Пятигорске, Рязани, Тюмени и Ульяновске. В Перми он проходил впервые.