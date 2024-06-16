Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил полпреда Президента в Уральском ФО Владимира Якушева врио секретаря Генсовета партии

Дмитрий Медведев провёл встречу с Андреем Турчаком и Владимиром Якушевым. Он отметил, что полпред Президента в УФО знаком с партийной работой. «Вы работали и мэром, и губернатором, и министром в составе моего Правительства. И сейчас работаете в должности полномочного представителя Президента. То есть у вас очень хорошая трудовая биография, биография на государственной службе. На этих позициях вы так или иначе соприкасались с партийной работой, поскольку «Единая Россия» является правящей партией. И без неё практически ни один вопрос в регионах, да и на федеральном уровне не решается, поскольку здесь всегда необходима поддержка партии и поддержка законодательных органов. С учётом важности этой позиции (секретаря Генсовета - прим. ред.), я советовался с коллегами по партии. И с учётом её значения, также посоветовался и с Президентом нашей страны», - отметил Дмитрий Медведев. Он также подчеркнул, что впереди предстоят выборы в сентябре. «Это уже предполагает, что вы начнёте эту работу после подписания распоряжения (о назначении – прим. ред.)», - сказал Дмитрий Медведев. Владимир Якушев подчеркнул, что в должности врио секретаря Генсовета «Единой России» продолжит всю работу, которой занималась партия. «Это касается народной программы, задач, которые поставлены в Послании Президента, в Указе Президента о достижении национальных целей. Сейчас Правительство готовит новые национальные проекты - естественно, «Единая Россия» уже принимает и в дальнейшем будет принимать самое активное участие в этих вопросах. Мы с Андреем Анатольевичем (Турчаком - прим. ред.) давно друг друга знаем, и продолжим эту работу. Преемственность будет сохранена», - сказал Владимир Якушев. Дмитрий Медведев поблагодарил Андрея Турчака за работу. «Я хочу поблагодарить вас, Андрей Анатольевич, за всё, что было сделано на этой позиции», - сказал он. Андрей Турчак, в свою очередь, отметил, что готов оказывать новому секретарю Генсовета всю необходимую поддержку.



«Это семь насыщенных лет. Региональная сеть партии находится в хорошем состоянии и готова к электоральному циклу 2024 года. С Владимиром Владимировичем (Якушевым – прим. ред.) мы знакомы давно, он является членом Бюро Высшего совета, имеет большой региональный опыт. Я со своей стороны всю необходимую поддержку не только в рамках передачи дел, но и сопровождения электорального периода текущего года готов оказывать ему в меру своих сил и возможностей», - сказал он.

Ранее Президент назначил Андрея Турчака врио главы Республики Алтай. Он был секретарём Генсовета «Единой России» с 2017 года.

Секретарь Самарского регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров отметил что этот партийный пост для Владимира Якушева — доказательство самой высокой степени доверия.

«От всей души поздравляю Владимира Владимировича с таким доверием. На протяжении многих лет знаком с Владимиром Якушевым: сотрудничали с ним на региональном уровне, активно взаимодействовали, когда он возглавлял министерство строительства, потом и в качестве полпреда Президента. Не один год мы вместе работаем в Бюро Высшего совета партии. Он отлично знает партийную работу. Уверен, у него все получится. Не сомневаюсь, что коллеги - однопартийцы из всех регионов станут надёжной опорой в дальнейшей работе, и со своей стороны Самарское региональное отделение готово оказать всю необходимую поддержку. Желаю Владимиру Владимировичу успехов, новых побед и свершений», - резюмировал Дмитрий Азаров.

Справочно:

Владимир Якушев родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске (Республика Башкортостан). Окончил Тюменский государственный университет по специальности «Правоведение» и «Финансы и кредит», кандидат экономических наук.

С 1993 работал на различных должностях. С 2001 года занимал пост вице-губернатора Тюменской области. В 2005 году – главы Тюмени. С 2005 по 2018 годы работал губернатором Тюменской области, а с 2018 по 2020 – министром строительства и ЖКХ РФ.

С ноября 2020 года является полномочным представителем Президента в Уральском федеральном округе. Является членом Бюро Высшего совета партии и Высшего совета. В «Единой России» - с 2002 года.