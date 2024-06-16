Я нашел ошибку
Главные новости:
Секретарь Самарского регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров поздравил Владимира Якушева с назначением врио секретаря Генсовета партии
Секретарь Самарского регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров поздравил Владимира Якушева с назначением врио секретаря Генсовета партии
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником медработников региона
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником медработников региона
Назван самый любимый алкоголь россиян
Назван самый любимый алкоголь россиян
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил полпреда Президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева врио секретаря Генсовета партии
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил полпреда Президента в Уральском ФО Владимира Якушева врио секретаря Генсовета партии
38-летняя жительница Жигулевска предстанет перед судом за незаконный оборот наркотиков
38-летняя жительница Жигулевска предстанет перед судом за незаконный оборот наркотиков
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Курбан-Байрамом
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Курбан-байрамом
На данный момент завершаются отделочные работы и монтаж инженерных сетей. Продолжается устройство фасада, сетей вентиляции, водопровода, систем отопления и водоотведения.
В Новокуйбышевске возводится новое здание для размещения Театра-студии «Грань»
В масштабном забеге с препятствиями принимают участие 2300 человек.
На полигоне Рощинский проходит "Гонка Героев"
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.07
0.86
EUR 95.15
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Тольятти прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника
Самарцам расскажут, где, как и что можно было купить в Куйбышеве
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день крокодила
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил полпреда Президента в Уральском ФО Владимира Якушева врио секретаря Генсовета партии

16 июня 2024 10:29
89
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил полпреда Президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева врио секретаря Генсовета партии
В соответствии с Уставом партии Владимир Якушев станет секретарём Генсовета после проведения Съезда и обновления состава Генерального совета «Единой России».

Дмитрий Медведев провёл встречу с Андреем Турчаком и Владимиром Якушевым. Он отметил, что полпред Президента в УФО знаком с партийной работой.
«Вы работали и мэром, и губернатором, и министром в составе моего Правительства. И сейчас работаете в должности полномочного представителя Президента. То есть у вас очень хорошая трудовая биография, биография на государственной службе. На этих позициях вы так или иначе соприкасались с партийной работой, поскольку «Единая Россия» является правящей партией. И без неё практически ни один вопрос в регионах, да и на федеральном уровне не решается, поскольку здесь всегда необходима поддержка партии и поддержка законодательных органов. С учётом важности этой позиции (секретаря Генсовета - прим. ред.), я советовался с коллегами по партии. И с учётом её значения, также посоветовался и с Президентом нашей страны», - отметил Дмитрий Медведев.
Он также подчеркнул, что впереди предстоят выборы в сентябре.
«Это уже предполагает, что вы начнёте эту работу после подписания распоряжения (о назначении – прим. ред.)», - сказал Дмитрий Медведев.
Владимир Якушев подчеркнул, что в должности врио секретаря Генсовета «Единой России» продолжит всю работу, которой занималась партия.
«Это касается народной программы, задач, которые поставлены в Послании Президента, в Указе Президента о достижении национальных целей. Сейчас Правительство готовит новые национальные проекты - естественно, «Единая Россия» уже принимает и в дальнейшем будет принимать самое активное участие в этих вопросах. Мы с Андреем Анатольевичем (Турчаком - прим. ред.) давно друг друга знаем, и продолжим эту работу. Преемственность будет сохранена», - сказал Владимир Якушев.
Дмитрий Медведев поблагодарил Андрея Турчака за работу.
«Я хочу поблагодарить вас, Андрей Анатольевич, за всё, что было сделано на этой позиции», - сказал он.
Андрей Турчак, в свою очередь, отметил, что готов оказывать новому секретарю Генсовета всю необходимую поддержку.


«Это семь насыщенных лет. Региональная сеть партии находится в хорошем состоянии и готова к электоральному циклу 2024 года. С Владимиром Владимировичем (Якушевым – прим. ред.) мы знакомы давно, он является членом Бюро Высшего совета, имеет большой региональный опыт. Я со своей стороны всю необходимую поддержку не только в рамках передачи дел, но и сопровождения электорального периода текущего года готов оказывать ему в меру своих сил и возможностей», - сказал он.

Ранее Президент назначил Андрея Турчака врио главы Республики Алтай. Он был секретарём Генсовета «Единой России» с 2017 года.

Секретарь Самарского регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров отметил что этот партийный пост для Владимира Якушева — доказательство самой высокой степени доверия.

«От всей души поздравляю Владимира Владимировича с таким доверием. На протяжении многих лет знаком с Владимиром Якушевым: сотрудничали с ним на региональном уровне,  активно взаимодействовали, когда он возглавлял министерство строительства,  потом и в качестве полпреда Президента. Не один год мы вместе работаем в Бюро Высшего совета партии. Он отлично знает партийную работу. Уверен, у него все получится. Не сомневаюсь, что коллеги - однопартийцы из всех регионов станут надёжной опорой в дальнейшей работе, и со своей стороны Самарское региональное отделение готово оказать всю необходимую поддержку.  Желаю Владимиру Владимировичу успехов, новых побед и свершений», - резюмировал Дмитрий Азаров.

 

Справочно:
Владимир Якушев родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске (Республика Башкортостан). Окончил Тюменский государственный университет по специальности «Правоведение» и «Финансы и кредит», кандидат экономических наук.
С 1993 работал на различных должностях. С 2001 года занимал пост вице-губернатора Тюменской области. В 2005 году – главы Тюмени. С 2005 по 2018 годы работал губернатором Тюменской области, а с 2018 по 2020 – министром строительства и ЖКХ РФ.
С ноября 2020 года является полномочным представителем Президента в Уральском федеральном округе. Является членом Бюро Высшего совета партии и Высшего совета. В «Единой России» - с 2002 года.

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Секретарь Самарского регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров поздравил Владимира Якушева с назначением врио секретаря Генсовета партии
16 июня 2024, 10:59
Секретарь Самарского регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров поздравил Владимира Якушева с назначением врио секретаря Генсовета партии
Сегодня председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назначил полпреда Президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева врио... Политика
33
Активисты «Молодой Гвардии Единой России» пришли на станцию переливания крови, чтобы сдать кровь для нужд самарских медучреждений.
14 июня 2024, 20:32
Во Всемирный день донора волонтёры «Единой России» пополнили областной банк крови
Активисты «Молодой Гвардии Единой России» пришли на станцию переливания крови, чтобы сдать кровь для нужд самарских медучреждений. Политика
525
«Единая Россия» поздравила жителей регионов с Днём России
13 июня 2024, 11:11
«Единая Россия» поздравила жителей регионов с Днём России
Партия организовала по всей стране патриотические флешмобы, творческие и спортивные мероприятия, концерты и автопробеги. Политика
459
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником медработников региона
16 июня 2024  10:46
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником медработников региона
96
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Курбан-Байрамом
16 июня 2024  09:43
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Курбан-байрамом
117
Выборы губернатора Самарской области пройдут 6, 7 и 8 сентября
15 июня 2024  13:19
Выборы губернатора Самарской области пройдут 6, 7 и 8 сентября
375
В Тольятти открыли бюсты павших при исполнении воинского долга Героев России
15 июня 2024  10:52
В Тольятти открыли бюсты павших при исполнении воинского долга Героев России
414
Руководитель области отметил, что жители Автограда написали сотни обращений, касающихся состояния парка машин, соблюдения графиков движения автобусов.
14 июня 2024  22:29
Тольятти получит дополнительные средства на закупку новых автобусов и ремонт дорог
519
Весь список