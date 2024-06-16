Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил полпреда Президента в Уральском ФО Владимира Якушева врио секретаря Генсовета партии

«Это семь насыщенных лет. Региональная сеть партии находится в хорошем состоянии и готова к электоральному циклу 2024 года. С Владимиром Владимировичем (Якушевым – прим. ред.) мы знакомы давно, он является членом Бюро Высшего совета, имеет большой региональный опыт. Я со своей стороны всю необходимую поддержку не только в рамках передачи дел, но и сопровождения электорального периода текущего года готов оказывать ему в меру своих сил и возможностей», - сказал он.
Ранее Президент назначил Андрея Турчака врио главы Республики Алтай. Он был секретарём Генсовета «Единой России» с 2017 года.
Секретарь Самарского регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров отметил что этот партийный пост для Владимира Якушева — доказательство самой высокой степени доверия.
«От всей души поздравляю Владимира Владимировича с таким доверием. На протяжении многих лет знаком с Владимиром Якушевым: сотрудничали с ним на региональном уровне, активно взаимодействовали, когда он возглавлял министерство строительства, потом и в качестве полпреда Президента. Не один год мы вместе работаем в Бюро Высшего совета партии. Он отлично знает партийную работу. Уверен, у него все получится. Не сомневаюсь, что коллеги - однопартийцы из всех регионов станут надёжной опорой в дальнейшей работе, и со своей стороны Самарское региональное отделение готово оказать всю необходимую поддержку. Желаю Владимиру Владимировичу успехов, новых побед и свершений», - резюмировал Дмитрий Азаров.
Справочно:
Владимир Якушев родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске (Республика Башкортостан). Окончил Тюменский государственный университет по специальности «Правоведение» и «Финансы и кредит», кандидат экономических наук.
С 1993 работал на различных должностях. С 2001 года занимал пост вице-губернатора Тюменской области. В 2005 году – главы Тюмени. С 2005 по 2018 годы работал губернатором Тюменской области, а с 2018 по 2020 – министром строительства и ЖКХ РФ.
С ноября 2020 года является полномочным представителем Президента в Уральском федеральном округе. Является членом Бюро Высшего совета партии и Высшего совета. В «Единой России» - с 2002 года.