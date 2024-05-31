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Предложение возглавить регион Глава государства озвучил Вячеславу Федорищеву в ходе рабочей встреч

31 мая 2024 19:44
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Вячеслав Федорищев подчеркнул, что выстраивать работу в регионе будет в первую очередь с опорой на мнение людей. 

В пятницу, 31 мая, временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области назначен Вячеслав Федорищев. Соответствующий Указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Предложение возглавить регион Глава государства озвучил Вячеславу Федорищеву в ходе рабочей встречи, состоявшейся сегодня. «Это один из наших крупнейших промышленных регионов, и история там очень достойная, и перспективы хорошие. Вы знакомы с Самарой, с Самарской областью», — отметил Президент.

Ранее Вячеслав Федорищев работал в Правительстве Российской Федерации, затем в Туле, в Тульской области в разных должностях, в последнее время был председателем правительства Тульской области.

Вячеслав Федорищев поблагодарил Владимира Путина за оказанное доверие, отметив, что это для него большая честь и ответственность. «Я действительно знаком с Самарской областью по работе и в Комиссии Государственного Совета по направлению «Промышленность». Самара – это очень сильный индустриальный регион», — отметил он.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что выстраивать работу в регионе будет в первую очередь с опорой на мнение людей. «По работе в Туле знаю о том, что невозможно построить работу отдельного министерства или направления без учета мнения жителей. Мы всегда получали от жителей наказ, всегда получали предложения и исходя из них строили свою работу, — сказал он. — Поэтому сосредоточиться в первое время планирую на том, чтобы узнать регион изнутри – от людей понять, какие есть задачи, какие есть наиболее интересные точки роста – и подготовить такую программу опережающего развития, которая бы позволила очень сильному и красивому региону становиться ещё сильнее».

 

Фото: kremlin.ru/пресс-служба Правителства СО

Теги: Самара

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