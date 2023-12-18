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Правительство СО и благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» заключили соглашение о сотрудничестве

18 декабря 2023 17:31
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Стороны объединят усилия по поддержке НКО Самарской области, которые ведут деятельность в сфере образования и инклюзии, внедрению цифровых технологий в образование.

И.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина провела рабочую встречу с председателем Поволжского банка ПАО Сбербанк Александром Анащенко, исполнительным директором благотворительного фонда «Вклад в будущее» Петром Положевцем и управляющим самарским отделением Сбербанка Сергеем Тютиным. На встрече Правительство региона и благотворительный фонд заключили соглашение о сотрудничестве, цель которого — развитие современного образования и инклюзивной среды.

Стороны объединят усилия по поддержке НКО Самарской области, которые ведут деятельность в сфере образования и инклюзии, внедрению цифровых технологий в образование. Соглашение также предусматривает реализацию совместных просветительских и благотворительных проектов на территории региона.

Наталья Катина выразила уверенность, что подписание соглашения между Правительством Самарской области и благотворительным фондом «Вклад в будущее» откроет новые перспективы развития в сфере образования региона, расширит возможности для создания в школах и детских садах современной образовательной среды и будет способствовать раскрытию творческого потенциала детей и педагогов.

Благотворительный фонд «Вклад в будущее» создан в 2015 году в целях содействия развитию социальной сферы. Деятельность фонда, направленная на поддержку совершенствования технологий и решений, повышающих доступность получения знаний, способствует реализации Указа Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ». «Вклад в будущее» реализует программы по финансовой грамотности, цифровым навыкам и компетенциям, созданию образовательной среды, предлагающей возможности для личностного роста детей и взрослых. Исполнительным директором фонда является Петр Положевец, эксперт в сфере образования, один из инициаторов проведения и главных организаторов всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель года России», долгие годы возглавлявший «Учительскую газету», член Совета по попечительству в социальной сфере при Правительстве Российской Федерации.

«Наша целевая аудитория – дети и подростки. У фонда есть много программ, в том числе по искусственному интеллекту. Победители наших олимпиад поступают в лучшие вузы по IT-специальностям, получают денежные гранты на образовательную поддержку. Это хорошая возможность для роста ребят, - считает Петр Положевец. - С прошлого года мы стали развивать школьные кружки по искусственному интеллекту, полностью обеспечиваем школу методическими материалами, руководитель кружка проходит профессиональную переподготовку, лучшим учителям предоставляем грантовую поддержку. Надеюсь, Самарской области это тоже будет интересно».

Стороны также обсудили результаты работы, проведенной в рамках трёхстороннего соглашения о сотрудничестве, заключенного между самарским отделением Сбербанка, региональным министерством образования и науки и благотворительным фондом в 2020 году.

За время действия соглашения повышение квалификации по программе развития личностного потенциала прошли более тысячи педагогов региона. Уже сегодня эта программа масштабирована на 71 школу и четыре детских сада, в которых по её методикам и обучающим материалам получают образование 15 тысяч детей школьного возраста и две тысячи детей дошкольного возраста. Основными площадками реализации программы стали образовательный центр «Южный город», общеобразовательная школа в с. Красный Яр и школа № 89 им. В. И. Исакова в Тольятти, получившие по итогам отбора статус «центров развития личностного потенциала».

Взаимодействие между регионом и Сбером ведется во многих направлениях, одно из которых – развитие образования. Наталья Катина поблагодарила представителей Сбербанка за активную реализацию совместного проекта в сфере развития технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации. Александр Анащенко отметил, что во многих вопросах Самарская область сегодня является лидером, на которого равняются другие регионы. Напомним, Глава региона Дмитрий Азаров на Петербургском международном экономическом форуме в июне текущего года подчеркнул, что Самарскую область и Сбербанк связывают крепкие и надёжные партнёрские отношения: «Мы сотрудничаем в реализации целого ряда крупных проектов на территории Самарской области, которые имеют важнейшее значение для развития нашего региона, для жителей губернии».

 

Фото:   Андрей Савельев, "Волжская коммуна"

Теги: Самара СберБанк

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