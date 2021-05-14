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Правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств, в него вошли только США и Чехия. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия), установленные указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года", - говорится в распоряжении.

Этот указ предполагал ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольство, консульства и другие свои представительства работников из числа лиц, находящихся на территории России.

Перечень состоит только из двух позиций - США и Чехия. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников, находящихся в России, а США - ни одного.

Фото: fg24.ru