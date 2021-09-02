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Правительство обеспечило решения Съезда «Единой России»: пенсионерам начали перечислять единовременные выплаты

2 сентября 2021 12:30
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Правительство обеспечило решения Съезда «Единой России»: пенсионерам начали перечислять единовременные выплаты

Решение Кабмина принято для реализации поручений Президента, озвученных им во время встречи с представителями партии.

            Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат более 43 миллионов пенсионеров: неработающие и работающие, военные, пенсионеры по инвалидности, а также по потере кормильца. Первыми средства перечислят тем, кому начисления приходят на банковскую карту (более 30 млн человек). Еще 12,7 млн россиян получат деньги через «Почту России» с 3 сентября. 

            «В свое время принималось решение, что индексация пенсий и денежного довольствия военнослужащих должна исходить из определенного уровня инфляции. Инфляция оказалась больше — она стала 6,5%, а, как подчеркнул Президент, на продуктовый набор для пенсионеров — еще выше. В качестве совершенно последовательной меры он предложил сделать эти единоразовые выплаты, в дальнейшем закрепив в законе, что ближайшие годы их довольствия и пенсии будут расти выше уровня инфляции», — пояснил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

            Для получения 10 тысяч рублей пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений и документов. Выплаты не будут учитываться при оценке нуждаемости для получения других мер социальной поддержки.

            Андрей Исаев отметил также, что из суммы единовременной денежной выплаты невозможно взыскивать средства по исполнительным документам и решениям судов. Также они не будут учитываться при исчислении мер социальной поддержки.

            Как подчеркнул ранее секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, региональным отделениям партии поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. К работе подключаются также штабы общественной поддержки «Единой России» в субъектах РФ.

    «Мы постарались выстроить каналы коммуникации, максимально широко провели разъяснительную работу среди людей старшего поколения, подключили к сотрудничеству лидеров общественных организаций, представляющих серебряных волонтёров, пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Мы готовы оперативно реагировать на все случаи задержек, ущемления прав - такая задача стоит сейчас перед региональным Штабом и нашими общественными помощниками», - пояснила руководитель Штаба общественной поддержки Партии «Единая Россия» в Самарской области Регина Воробьева.

           Напомним, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате всем пенсионерам 24 августа. Обеспечить получение выплат глава государства поручил на встрече с представителями «Единой России», где обсуждались итоги сбора предложений в народную программу партии.

 
Теги: «Единая Россия» выплаты пенсионеры

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