Посол РФ в США Антонов: "Нам не собираются возвращать отобранную незаконно дипломатическую недвижимость"

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Динамики в решении вопроса российской дипломатической собственности в США на сегодняшний день нет, но Россия продолжит бороться, передает ТАСС.

"На сегодняшний день никаких подвижек нет, нам не собираются возвращать отобранную незаконно дипломатическую недвижимость ни в Сан-Франциско, ни в Вашингтоне, ни в Сиэтле, - заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала "Россия-24". - Это, конечно, негативно влияет на настрой, но я хочу вам сказать, что мы будем продолжать бороться и будем требовать возвращения российской дипломатической собственности".

"Мне сегодня в первые пять дней моей работы здесь четко дали понять: "продавайте, приобретайте, но мы не предоставим вам дипломатический статус для вновь приобретенных объектов", - добавил посол, обрисовав позицию Вашингтона.

Дипломат также отметил, что проблема российской дипломатической собственности является одним из центральных вопросов в разговоре с американскими коллегами.

Фото: ТАСС / Денис Акишев