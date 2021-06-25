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Посол РФ в США Антонов: "Нам не собираются возвращать отобранную незаконно дипломатическую недвижимость"

25 июня 2021 21:10
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При этом, по словам Анатолия Антонова, Москва продолжит бороться.

Динамики в решении вопроса российской дипломатической собственности в США на сегодняшний день нет, но Россия продолжит бороться, передает ТАСС

"На сегодняшний день никаких подвижек нет, нам не собираются возвращать отобранную незаконно дипломатическую недвижимость ни в Сан-Франциско, ни в Вашингтоне, ни в Сиэтле, - заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала "Россия-24". - Это, конечно, негативно влияет на настрой, но я хочу вам сказать, что мы будем продолжать бороться и будем требовать возвращения российской дипломатической собственности".

"Мне сегодня в первые пять дней моей работы здесь четко дали понять: "продавайте, приобретайте, но мы не предоставим вам дипломатический статус для вновь приобретенных объектов", - добавил посол, обрисовав позицию Вашингтона.

Дипломат также отметил, что проблема российской дипломатической собственности является одним из центральных вопросов в разговоре с американскими коллегами.

 

Фото:   ТАСС / Денис Акишев

Теги: Антонов дипломатическая собственность США

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