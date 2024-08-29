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Помощь в сборах к 1 сентября и приёмка школ: «Единая Россия» и Минпросвещения обсудили подготовку ко Дню знаний

29 августа 2024 09:58
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Помощь в сборах к 1 сентября и приёмка школ: «Единая Россия» и Минпросвещения обсудили подготовку ко Дню знаний
Партия обеспечила школьными наборами 240 тысяч детей по всей стране, организовала депутатский и общественный контроль за работами по строительству и капремонту школ, который позволил сдать объекты в срок.
 

Итоги акции «Единой России» «Собери ребёнка в школу», а также готовность зданий школ к началу учебного года обсудили на заседании Всероссийского штаба партии и Минпросвещения по президентским программам капремонта и строительства новых образовательных учреждений.

Врио секретаря Генсовета Владимир Якушев отметил, что по программе капремонта школ, которую реализуют «Единая Россия» и Минпросвещения, к началу учебного года по всей стране с 2022 года сдадут почти 4,5 тысячи школ. Из них 406 – в этом году.

«Наши депутаты, сенаторы, члены штабов общественного контроля особое внимание уделили объектам «красной зоны». Это позволило принять ряд своевременных решений и подтянуть общие показатели. В течение сентября-декабря 2024 года капитальный ремонт завершится ещё в 327 зданиях школ», - рассказал Владимир Якушев.

В числе регионов-лидеров по реализации программы: республики Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Пензенская и Рязанская области.

Врио секретаря Генсовета также сообщил, что досрочно будет исполнено поручение Президента о строительстве 1300 новых школ.

«1-2 сентября вводятся 132 новые школы. Среди них – 1300-я школа с начала реализации нацпроекта «Образование». Таким образом, поручение будет выполнено на несколько месяцев раньше срока. До конца года ожидаем сдачу ещё 154 школ», - рассказал Владимир Якушев.

В качестве примеров успешной работы в регионах по программе он отметил Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Волгоградскую, Пензенскую, Ростовскую, Саратовскую и Свердловскую области.

Владимир Якушев добавил, что партия провела традиционную акцию «Собери ребёнка в школу».

«Мы ежегодно оказываем адресную поддержку детям из многодетных, малообеспеченных семей в сборе к началу нового учебного года. В этом году помощь уже получили 240 тысяч детей. Из них 63 тысячи – в новых регионах», - рассказал он.

Депутаты «Единой России», партийные активисты помогли подготовить к началу нового учебного года 5,5 тысяч школ. А в партийной акции «Родительская приёмка» приняли участие более 13 тысяч родителей.

«Вместе с муниципальными комиссиями они проверили готовность к учебному году шести тысяч школ. Смогли оценить качество проведённого ремонта, проверить наличие системы противопожарной защиты и оповещения», - сказал Владимир Якушев.

Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, отметил, что контроль «Единой России» за капремонтом школ позволил привести в порядок на 1000 объектов больше. И программа, которую партия реализует с Минпросвещения, идёт с опережением сроков.

«Отдельно хочу отметить Томскую и Херсонскую область по срокам заключения контрактов. И обратить внимание на ряд регионов, где нужно ещё подтянуться с точки зрения строительства школ и капитальных ремонтов: это Дагестан, Якутия, Тыва, Хакасия, Кабардино-Балкарская Республика, Забайкальский и Краснодарский края, Амурская, Архангельская, Иркутская, Курганская, Нижегородская, Новосибирская, Псковская и Ярославская области. Предлагаю в октябре провести селекторное совещание перед завершением года, чтобы, если проблемы останутся, обсудить с этими регионами вопросы строительства и капитального ремонта», - сказал он.

Сергей Кравцов также напомнил, что по инициативе партии с нового учебного года все школы работают по единым федеральным стандартам. С 1 сентября в школьную программу возвращается «Труд», вводятся «Основы безопасности и защиты Родины».

«Развивается система воспитательной, патриотической работы, поднятия флага, исполнение Государственного гимна в начале учебной недели, проведения уроков «Разговоры о важном». Профориентация, о которой говорил Президент, действует, начиная с 6 класса. Проходят уроки «Россия – мои горизонты». Коллеги, просьба участвовать в этих мероприятиях и активно подключаться к организации профориентации», - отметил Сергей Кравцов, обращаясь к депутатам от партии в регионах.

Координатор партийного проекта «Новая школа» в Самарской области, председатель комитета по образованию и науке Самарской Губернской Думы Светлана Ильина, рассказала, что в рамках партпроекта «Новая школа» в регионе продолжается строительство 4 образовательных учреждений - в Тольятти, Сызрани и  Самаре. Под контролем «партийных десантов» - в первую очередь, сроки сдачи объектов в эксплуатацию и качество работ, особенно которые должны быть сданы к начала нового учебного года. Уже проверены  многие объекты сферы образования в регионе, особое внимание уделялось благоустройству пришкольных территорий к 1 сентября.

В августе активисты партпроекта вместе с общественниками и представителями родительских комитетов учебных заведений провели масштабную «Родительскую приёмку» в  тех школах Самары, где прошли капитальные ремонты столовых и пищеблоков. В 2024 году из областного бюджета предоставлена субсидия на проведение капитального ремонта пищеблоков в 5-ти учреждениях на общую сумму более 18 млн рублей. Отдельно хочется отметить, что родительская общественность приняла активное участие как в составлении дизайн-проекта школьных столовых, так и в росписи стен».

Кроме того, в рамках акции «Собери ребенка в школу» детей из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детей-инвалидов партийцы обеспечивают рюкзаками со школьными принадлежностями. Особое внимание  - детям участников СВО и детям из новых регионов.  Уже третий год подряд активисты «Молодой Гвардии» и волонтёры «Единой России» доставляют школьные рюкзаки со всем необходимым для первоклассников подшефного города Снежное в ДНР, рассказала координатор партпроекта.

Теги: Единая Россия

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