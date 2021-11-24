По инициативе «Единой России» в следующем году начнется модернизация 632 отделений «Почты России» в регионах

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Модернизация сельских отделений «Почты России» и расширение их услуг — это важнейший для страны проект, поскольку он охватывает 30 млн сельских жителей, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе совещания Президента с членами Правительства.

Это один из пунктов народной программы «Единой России», с которой партия шла на выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Модернизировано будет 25160 отделений, 632 — в следующем году.

«Мы работаем с Правительством, Минцифрой, «Почтой России» над подготовкой плана модернизации и правовым сопровождением проекта. Для страны это важнейший проект и один из пунктов народной программы партии. «Единая Россия» возьмет это на особый контроль», — сказал секретарь Генсовета партии на совещании Владимира Путина с членами Правительства.

«Единая Россия» возьмет программу на особый контроль — за каждым отделением закреплен депутат от партии, который будет нести личную ответственность за качественное и своевременное проведение работ.

«Сделаем все, чтобы жители на селе почувствовали эффект от реализации этой программы как можно скорее, а задача была выполнена качественно и в срок», — отметил Андрей Турчак.

Программа стартует уже практически через месяц, сообщил в свою очередь зампредседателя Правительства Дмитрий Чернышенко. Отделения почты модернизируют в труднодоступных сельских территориях, населенных пунктах с численностью жителей менее пяти тысяч человек.

«Зачастую они являются единственным местом получения гражданами необходимых услуг, а также товаров, лекарств, юридических уведомлений. В качестве пилотных выбраны удаленные территории — Приморского, Хабаровского краев, Республики Бурятия», — сказал он.

По его словам, Правительство уже приняло решение о выделении в этом году 5 млрд рублей на докапитализацию «Почты России».

Что касается поручения Президента со Съезда партии «Единая Россия», которое касалось расширения перечня услуг для граждан, предоставляемых «Почтой России», сегодня запущена работа по оказанию во всех отделения почтовой связи госуслуг по принципу МФЦ.

«Нет ограничений по торговле медицинскими изделиями — такими, как тонометры, тесты, бинты — всего 23 тыс. наименований. Также Почта получила разрешение на доставку безрецептурных препаратов. В течение месяца «Почтой России» и Минздравом будет подготовлена дорожная карта по организации продажи лекарств непосредственно в самих отделениях. Сейчас определяются территории, где есть ФАПы, чтобы не было дублирования, поскольку в ФАПах такая услуга уже предоставляется», — разъяснил Дмитрий Чернышенко, отметив, что Правительством уже подготовлен соответствующий законопроект — в ближайшее время он будет внесен в Госдуму.

Ни одно из почтовых отделений не должно быть забыто, подчеркнул Владимир Путин.

«Социальная часть этого вопроса важна чрезвычайно для миллионов наших граждан, которые до других мест, где могли бы получить соответствующие услуги или даже товары, добраться не могут, им это очень сложно сделать, а почта есть везде. Об этом говорила «Единая Россия» в ходе предвыборной работы», — отметил Президент.

Отметим, что в сентябре этого года в программе пребывания секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака в Самарской области многое было связано именно с перезагрузкой почтовых отделений. Турчак принял участие в открытии нового логистического терминала «Почты России» в Самаре. Ранее в Самарской области был апробирован проект восстановления почтовых отделений связи на селе, средства на ремонт зданий были выделены из регионального бюджета. Этот проект был представлен Андрею Турчаку.

Одним из ключевых мероприятий визита секретаря Генсовета партии стала церемония гашения марки «Самара – город трудовой славы», которая прошла в реконструированном историческом отделении «Почты России». Вместе с Андреем Турчаком в церемонии приняли участие глава региона, секретарь Самарского регионального отделения партии Дмитрий Азаров и депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Напомним, развитие «Почты России», ее региональных сельских отделений включено в народную программу «Единой России». Предложение о расширении возможностей «Почты России» на селе Президент поддержал на встрече с представителями партии 22 августа.

13 сентября Владимир Путин дал поручения по итогам второго этапа Съезда партии. В них, в частности, говорится, что Правительству необходимо предусмотреть средства на докапитализацию АО «Почта России» для модернизации сельских отделений до 2025 года, а также обеспечить расширение перечня оказываемых организацией услуг, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"