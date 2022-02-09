По инициативе «Единой России» поставка газа для Вечных огней станет бесплатной

93

Соответствующее поручение Президент Владимир Путин дал Правительству и «Газпрому».

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, природный газ для постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, будет поставляться безвозмездно.

Срок исполнения поручения главы государства – 1 мая текущего года.

Напомним, 12 января секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе совещания Президента РФ с членами Правительства предложил установить нулевой размер платы за газ для непрерывной работы Вечных огней. По его словам, порядок их работы в стране до сих пор четко не определен. В результате это уже несколько раз приводило к тому, что за долги по оплате со стороны муниципальных властей такие огни были потушены. Глава государства инициативу поддержал.

С инициативой законодательно урегулировать постоянную работу Вечных огней на территории России выступил председатель комитета Госдумы по информационной политике, координатор федерального партпроекта «Единой России» «Историческая память», депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн на заседании оргкомитета партии «Наша Победа» 7 декабря 2021 года.

По его словам, ситуацию он обсудил с руководством «Газпрома», где такой подход поддержали: «Они согласны с подходом, при котором Вечные огни не могут ни при каких обстоятельствах гаснуть. Логика такая же, как поддержание постоянного энергообеспечения социально значимых объектов — школ или роддомов», — заключил парламентарий.

Напомним, что на территории Самарского региона более 60 мемориальных комплексов, где горит Вечный огонь.