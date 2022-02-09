Я нашел ошибку
Главные новости:
В начале 2022 года самарский проект «25 лет УСЕЦИМ» стал победителем в конкурсе Фонда президентских грантов
В начале 2022 года самарский проект «25 лет УСЕЦИМ» стал победителем в конкурсе Фонда президентских грантов
Один из офисов обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» не принимает посетителей
Один из офисов обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» не принимает посетителей
Управлением Россельхознадзора проконтролировано более 60 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки, предназначенного для экспорта
Управлением Россельхознадзора проконтролировано более 60 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки, предназначенного для экспорта
В Самарской области стартовал Областной туристический проект «Моя губерния»
В Самарской области стартовал Областной туристический проект «Моя губерния»
Фото дня — гигантские сосульки в Самаре.
Фото дня — гигантские сосульки в Самаре.
Жители Самарской области рассказали о неприятных собеседованиях при трудоустройстве
Жители Самарской области рассказали о неприятных собеседованиях при трудоустройстве
Дмитрий Азаров поддержал проект IT-парка в Самаре
Дмитрий Азаров поддержал проект IT-парка в Самаре
По инициативе «Единой России» поставка газа для Вечных огней станет бесплатной
По инициативе «Единой России» поставка газа для Вечных огней станет бесплатной
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.3
-0.38
EUR 85.89
-0.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

По инициативе «Единой России» поставка газа для Вечных огней станет бесплатной

9 февраля 2022 09:52
93
По инициативе «Единой России» поставка газа для Вечных огней станет бесплатной

Соответствующее поручение Президент Владимир Путин дал Правительству и «Газпрому».

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, природный газ для постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, будет поставляться безвозмездно.

Срок исполнения поручения главы государства – 1 мая текущего года.

Напомним, 12 января секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе совещания Президента РФ с членами Правительства предложил установить нулевой размер платы за газ для непрерывной работы Вечных огней. По его словам, порядок их работы в стране до сих пор четко не определен. В результате это уже несколько раз приводило к тому, что за долги по оплате со стороны муниципальных властей такие огни были потушены. Глава государства инициативу поддержал.

С инициативой законодательно урегулировать постоянную работу Вечных огней на территории России выступил председатель комитета Госдумы по информационной политике, координатор федерального партпроекта «Единой России» «Историческая память», депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн на заседании оргкомитета партии «Наша Победа» 7 декабря 2021 года.

По его словам, ситуацию он обсудил с руководством «Газпрома», где такой подход поддержали: «Они согласны с подходом, при котором Вечные огни не могут ни при каких обстоятельствах гаснуть. Логика такая же, как поддержание постоянного энергообеспечения социально значимых объектов — школ или роддомов», — заключил парламентарий. 

Напомним, что на территории Самарского региона более 60 мемориальных комплексов, где горит Вечный огонь.

 

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Волонтеры и активисты партии «Единая Россия» расчищают дорогу к домам пожилых людей, социальным учреждениям и мемориалам.
07 февраля 2022, 18:09
Самарские единороссы помогают в борьбе со снегом
Волонтеры и активисты партии «Единая Россия» расчищают дорогу к домам пожилых людей, социальным учреждениям и мемориалам. Политика
522
«Единая Россия» представила первый промежуточный отчет о выполнении народной программы
07 февраля 2022, 10:46
«Единая Россия» представила первый промежуточный отчет о выполнении народной программы
За дальнейшую реализацию каждого из 14 направлений программы будут отвечать координаторы — их утвердила Программная комиссия партии. Политика
405
Владимир Путин поддержал инициативы «Единой России» о дистанционной продаже рецептурных лекарств и возможности дистанционно выписывать электронные рецепты
04 февраля 2022, 10:40
Владимир Путин поддержал инициативы «Единой России» о дистанционной продаже рецептурных лекарств и возможности дистанционно выписывать электронные рецепты
Инициативы озвучил на форуме «Деловая Россия» главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Политика
748
В центре внимания
В Самарской области стартовал Областной туристический проект «Моя губерния»
9 февраля 2022  10:21
В Самарской области стартовал Областной туристический проект «Моя губерния»
82
Дмитрий Азаров поддержал проект IT-парка в Самаре
9 февраля 2022  10:00
Дмитрий Азаров поддержал проект IT-парка в Самаре
94
Обсудили перспективы развития вузовской и академической науки, цели и задачи, которые предстоит решить в предстоящее десятилетие.
8 февраля 2022  20:37
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета ректоров
418
Среди награждаемых — кандидаты и доктора наук, преподаватели и сотрудники лабораторий ведущих вузов региона.
8 февраля 2022  20:14
В День науки Дмитрий Азаров вручил губернские премии самарским ученым
420
Участники  совещания рассмотрели вопрос о передаче предприятию в безвозмездное пользование нежилого здания, где раньше размещался технологический колледж.
8 февраля 2022  18:52
Точка кипения Hi-Tech и новые объекты инфраструктуры – в Правительстве региона обсудили совместные проекты с ОДК «Кузнецов»
608
Весь список