По инициативе  Дмитрия Азарова в регионе запущен «коммунальный» проект «Мой Дом»

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Председателей советов МКД учат правовым основам, чтобы отстаивать свою позицию перед «ресурсниками», а также основам управления имуществом.

В Самарской области более 650 председателей многоквартирных домов приняли участие в обучающих семинарах по вопросам ЖКХ и управления имуществом. Они проходят в рамках партийного проекта «Единой России» по защите прав жителей в сфере ЖКХ. Проект создан по поручению губернатора, секретаря регионального отделения «Единой России» Дмитрия Азарова. Глава региона обратил внимание на то, что коммунальные проблемы устойчиво входят топ -5 проблем по области, а значит, люди недовольны состоянием дел в этой сфере. Так в Самарской области появился Региональный центр поддержки председателей советов МКД «Мой Дом».

За два с половиной месяца реализации проекта прошли около 40 онлайн и офлайн-тренингов для председателей МКД в Самаре, Сызрани и Тольятти. Задача – охватить все городские округа региона. «Коммунальные» ликбезы для активистов проводят представители Госжилинспекции, Фонда капремонта, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

Люди тратят серьезные деньги на оплату коммунальных услуг и взамен хотят получать приемлемое качество и достойное отношение к себе, поясняет руководитель Госжилинспекции Самарской области, победитель предварительного голосования «Единой России» Виктория Каткова.

««Мой дом» работает по принципу «Единого окна»: он помогает председателям советов МКД разобраться с большинством вопросов в одном месте, будь то проблемы с текущим содержанием дома или капремонт.

Помимо консультаций и обучения Центр выступает посредником между госслужбами, ресурсоснабжающими организациями и собственниками помещений. Вопросы решаются напрямую – соответственно, все меньше недопонимания и негатива», - подчеркнула Виктория Каткова. Также проект помогает организовать деятельность советов многоквартирных домов, информирует об обязательствах управляющих компании по содержанию дома, особенно зимой. Поскольку в проекте участвуют надзорные органы, то удается помочь и в случаях оказания некачественных коммунальных услуг.

Главный жилищный инспектор региона добавила, что уже сейчас видит и может подтвердить эффективность проекта: за два месяца число обращений в инспекцию ощутимо снизилось. Это значит, что в губернии удалось сдвинуть с места очень непростую проблему – и эту работу важно продолжать.

«В Послании наш губернатор сказал о личной ответственности глав муниципалитетов за контролем качества работы управляющих компаний и капремонта многоквартирных домов. Как неравнодушный гражданин и активист «Единой России» я считаю, что партия тоже должна взять на себя контрольные функции. Задача партийного проекта наряду с обучением председателей как раз способствовать созданию советов МКД в тех домах, где их до сих пор нет», - подчеркнула Виктория Каткова.

Эффективность работы Центра отмечают непосредственные участники, работающие в сфере ЖКХ. Председатель правления ТСЖ «Жизнь», кандидат предварительного голосования «Единой России» в Самарскую губернскую Думу Александр Денисов уверен – жителям не хватало методологической помощи.

«Отличная практика по обучению старших домов и оперативным консультациям по текущим вопросам. Партийный проект – это реальные инструменты работы. Люди после тренингов начинают разбираться в узких вопросах, благодаря чему не только снимается большинство вопросов, но они уже профессионально общаются с управляющей компанией, ресурсоснабжающими организациями», - отметил Александр Денисов.

Напомним, на комплексное и качественное решение вопросов жителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства губернатор, секретарь реготделения «Единой России» Дмитрий Азаров обратил внимание на одной из встреч с людьми в феврале 2021 года. Тогда же он поручил создать на территории Самарской области проект по защите прав жителей в сфере ЖКХ - Центр поддержки председателей советов МКД «Мой Дом».

18 мая в своем ежегодном Послании глава региона принял важное решение - выделить 130 миллионов рублей на компенсацию расходов деятельности советов многоквартирных домов.

Тема ЖКХ стала одной из основных и на Первом форуме гражданских социальных инициатив «Защита. Забота. Развитие», который прошел в Самаре 24 мая и был инициирован региональным отделением партии «Единая Россия». Участники форума выступили с конкретными предложениями по модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства в Самарской области.

Среди них – ежегодные форумы ЖКХ с участием «ресурсников» и контролирующих органов, - для открытости и прозрачности деятельности всех участников процесса. По итогам таких встреч можно будет создавать краткосрочную дорожную карту реформирования отрасли ЖКХ.

Еще одно предложение направлено на создание базовых клиентоориентированных и понятных договоров между собственниками и ресурсоснабжающими организациями.

Защита прав жителей в коммунальной сфере – одно из направлений Стратегии лидерства, сформированной в губернии в 2018 году по инициативе Дмитрия Азарова и при участии тысяч жителей региона. По решению губернатора волнующие людей вопросы были преобразованы в целевые направления и стали планом действий для исполнительной и законодательной власти на ближайшие годы. Главная цель документа – повышение качества жизни каждого человека, в каком бы городе и поселке губернии он не жил.

Фото: пресс-служба реготделения партии "Единая Россия"