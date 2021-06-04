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ПМЭФ-21: Дмитрий Азаров и Сергей Собянин заключили соглашение о сотрудничестве

4 июня 2021 15:14
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Документ предусматривает расширение двусторонних связей в сфере экономической, научно-технической и культурной деятельности.

 4 июня на площадке Петербургского экономического форума губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и мэр  Москвы Сергей Собянин заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает расширение двусторонних связей в сфере экономической, научно-технической и культурной деятельности.

Соглашение охватывает широкий спектр: от развития транспортной инфраструктуры, информационных коммуникаций, промышленности, агропромышленного комплекса, сферы торговли и услуг, архитектуры и строительства, ЖКХ, благоустройства городских территорий, до модернизации системы здравоохранения, образования, науки, культуры, туризма и спорта, охраны окружающей среды, семейной и молодежной политики.

Кроме того, стороны будут обмениваться передовым опытом по повышению предпринимательской активности, инвестиционной привлекательности, поддержке малого и среднего бизнеса.

У Самарской области и Москвы уже сложились надежные торгово-экономические отношения: взаимный товарооборот составляет порядка 30 миллиардов рублей. Москва поставляет в губернию мебель, железобетонные конструкции, бытовую технику, медицинские изделия, лекарственные средства, готовые ткани, лакокрасочные материалы, парфюмерные и косметические средства, ювелирные изделия, а также продовольственные товары.

В столицу из области ввозятся легковые и грузовые автомобили, бензин и дизельное топливо, нефтяные и сланцевые битумы, мазут, минеральные и химические удобрения, лекарственные средства, санитарно-технические изделия из керамики, зерно злаковых и бобовых культур, кондитерские изделия, соки, томатные соусы, мука, вина и ликероводочные изделия, коньяк, пиво.

Самарские предприятия регулярно участвуют в выполнении московского госзаказа. Большую роль в двустороннем сотрудничестве играют связи в сфере образования, здравоохранения и культуры.

Теги: Дмитрий Азаров Сергей Собянин сотрудничество

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