Память на века: в Самаре открыли мемориальную доску герою-фронтовику Виталию Жалнину

3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, в Самаре на доме по улице Садовой, 212Б, увековечена память легендарного земляка.

Сюда пришли те, для кого память о войне и подвиге — не просто слова. Рядом с официальными лицами - школьники из школы № 81, носящей имя Героя Российской Федерации, гвардии старшего сержанта Виталия Жалнина, ветераны, местные жители и, самое главное, семья Виталия Николаевича.

Виталий Жалнин — настоящий герой, прошедший суровыми дорогами войны. Он был командиром орудия в знаменитой 10-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Его боевой путь — это история мужества и отваги.

Самый главный его подвиг совершён в январе 1945 года во время Висло-Одерской операции. Расчёт Жалнина одним из первых переправился через реку Чарна-Нида в Польше и сразу вступил в бой. В жестокой схватке артиллеристы уничтожили несколько вражеских огневых точек и десятки гитлеровцев, что позволило нашим основным силам успешно переправиться и закрепиться на плацдарме. В том бою Виталий был тяжело ранен, но продолжал командовать расчётом, пока враг не был отброшен. За этот подвиг он был удостоен высокой награды — ордена Славы III степени.

Уже после войны, Указом Президента РФ в 1996 году, за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии старшему сержанту Жалнину Виталию Николаевичу было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Церемония началась не с официальных речей, а со стихов и воспоминаний. Школьники из музея 81-й школы трогательно рассказали о боевом пути героя, чьё имя носит их учебное заведение.

Минута молчания подчеркнула, что спустя 80 лет боль от утрат всё еще жива в сердцах потомков.

Координатор партпроекта «Историческая память» Сергей Рязанов, отметил, как важно, чтобы молодёжь знала настоящих героев, живших рядом, в соседнем доме, на той же улице.

Герой России, заместитель секретаря Самарского реготделения партии «Единая Россия» Максим Девятов говорил о том, что такие люди, как Виталий Жалнин, — это нравственный ориентир для всех нас. «Их подвиг навсегда в нашем генетическом коде», — добавил он.

Глава Ленинского района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Елена Бондаренко поблагодарила семью героя за сохранение его наследия и отметила, что такая память делает наш город духовно богаче.

Самые пронзительные слова прозвучали от сына героя, Валерия Витальевича Жалнина. Он поделился тёплыми воспоминаниями об отце: о живом человеке, настоящем отце и мужественном солдате.

Директор школы №81 Оксана Чуракова заверила, что педагоги и ученики и дальше будут хранить и передавать память о своём герое - в новых экспозициях школьного музея.

Снять покрывало с мемориальной доски было доверено сыну героя, Валерию Жалнину, а также Максиму Девятову и Сергею Рязанову.

Завершилась церемония возложением цветов. Под звуки знаменитых «Журавлей» жители Самары один за другим подходили к мемориальной доске, чтобы лично сказать «спасибо» герою.

«Это не просто официальное событие. Это история о том, как память объединяет поколения, делая нас сильнее и человечнее», - отметили участники церемонии.

Напомним, что инициаторами создания памятного мемориала стали активисты Самарского реготделения «Единой России» и лично координатор партпроекта «Историческая память». Мемориальная доска в память о героическом земляке изготовлена и установлена на средства партпроекта, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"