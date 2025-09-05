Я нашел ошибку
Выполнившим её условия жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани энергетики спишут имеющиеся пени.
«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает жителей региона принять участие в осенней акции «Плати – не ПЕНЯй!»
Мера позволит уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета.
Минцифры РФ и операторы связи разработали техническое решение, позволяющее не блокировать наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы в периоды ограничений
Самарскую область на соревнованиях представляет сборная, сформированная из игроков команд «Ракета» Самара и «Лада-следж» Тольятти.
«Хоккей для всех»: сборная региона принимает участие в Межрегиональном детском турнире по адаптивному хоккею
3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, в Самаре на доме по улице Садовой, 212Б, увековечена память легендарного земляка.
Память на века: в Самаре открыли мемориальную доску герою-фронтовику Виталию Жалнину
Адреса возможных отключений воды в Самаре.
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю
В Кинельском районе в молодёжном центре «Лесная сказка» собрались 90 детей из 18 команд, чтобы соревноваться в навыках лесоводства.
В Самарской области прошел юбилейный слёт школьных лесничеств
Особое внимание привлекло выступление взвода девушек-барабанщиц Самарского юридического института ФСИН России.
Исправительная колония №26 УФСИН СО отметила день образования
Итогом оптимизации стало сокращение объема незавершенного производства с возможностью увеличения выпуска продукции без привлечения дополнительного персонала. 
Самарское предприятие  «ГК Гринлайн» повысило производительность благодаря методикам бережливого производства
Память на века: в Самаре открыли мемориальную доску герою-фронтовику Виталию Жалнину

5 сентября 2025 15:54
73
3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, в Самаре на доме по улице Садовой, 212Б, увековечена память легендарного земляка.

3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, в Самаре на доме по улице Садовой, 212Б, увековечена память легендарного земляка.

Сюда пришли те, для кого память о войне и подвиге — не просто слова. Рядом с официальными лицами - школьники из школы № 81, носящей имя Героя Российской Федерации, гвардии старшего сержанта Виталия Жалнина, ветераны, местные жители и, самое главное, семья Виталия Николаевича.

Виталий Жалнин — настоящий герой, прошедший суровыми дорогами войны. Он был командиром орудия в знаменитой 10-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Его боевой путь — это история мужества и отваги.

Самый главный его подвиг совершён в январе 1945 года во время Висло-Одерской операции. Расчёт Жалнина одним из первых переправился через реку Чарна-Нида в Польше и сразу вступил в бой. В жестокой схватке артиллеристы уничтожили несколько вражеских огневых точек и десятки гитлеровцев, что позволило нашим основным силам успешно переправиться и закрепиться на плацдарме. В том бою Виталий был тяжело ранен, но продолжал командовать расчётом, пока враг не был отброшен. За этот подвиг он был удостоен высокой награды — ордена Славы III степени.

Уже после войны, Указом Президента РФ в 1996 году, за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии старшему сержанту Жалнину Виталию Николаевичу было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Церемония началась не с официальных речей, а со стихов и воспоминаний. Школьники из музея 81-й школы трогательно рассказали о боевом пути героя, чьё имя носит их учебное заведение.

Минута молчания подчеркнула, что спустя 80 лет боль от утрат всё еще жива в сердцах потомков.

Координатор  партпроекта «Историческая память» Сергей Рязанов,  отметил, как важно, чтобы молодёжь знала настоящих героев, живших рядом, в соседнем доме, на той же улице.

Герой России, заместитель секретаря Самарского реготделения партии «Единая Россия» Максим Девятов говорил о том, что такие люди, как Виталий Жалнин, — это нравственный ориентир для всех нас. «Их подвиг навсегда в нашем генетическом коде», — добавил он.

Глава Ленинского района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Елена Бондаренко поблагодарила семью героя за сохранение его наследия и отметила, что такая память делает наш город духовно богаче.

Самые пронзительные слова прозвучали от сына героя, Валерия Витальевича Жалнина. Он поделился тёплыми воспоминаниями об отце: о живом человеке, настоящем отце и мужественном солдате.

Директор школы №81 Оксана Чуракова заверила, что педагоги и ученики и дальше будут хранить и передавать память о своём герое - в новых экспозициях школьного музея.

Снять покрывало с мемориальной доски было доверено сыну героя, Валерию Жалнину, а также Максиму Девятову и Сергею Рязанову.

Завершилась церемония возложением цветов. Под звуки знаменитых «Журавлей» жители Самары один за другим подходили к мемориальной доске, чтобы лично сказать «спасибо» герою.

«Это не просто официальное событие. Это история о том, как память объединяет поколения, делая нас сильнее и человечнее», - отметили  участники церемонии.

Напомним, что инициаторами создания памятного мемориала стали активисты Самарского реготделения «Единой России» и лично координатор партпроекта «Историческая память». Мемориальная доска в память о героическом земляке изготовлена и установлена на средства партпроекта, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 

Единая Россия Самара

