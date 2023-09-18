Новый зал самбо открыт в самарской школе № 132

Теперь спортивный зал школы № 132 оснащён современным борцовским ковром, а юные самбисты обеспечены формой для занятий самбо. Двадцать юных спортсменов традиционно произнесли клятву самбиста и могут приступить к тренировкам.

Специально для них дали показательные выступления и провели мастер-класс воспитанники самарской спортивной школы олимпийского резерва №11: Даниил Жданов – мастер спорта России, победитель Первенства Европы по самбо среди юниоров, Руслан Сулейманов и Богдан Аллабергенов – мастера спорта России, победители и призёры региональных и всероссийских соревнований по самбо.

«В Самарской области наш проект «Za самбо» стремительно развивается. В начале года мы ставили перед собой задачу положить 5 ковров в школы до конца года, но уже сегодня мы открываем уже одиннадцатый такой зал. Этот результат стал возможен благодаря слаженной работе всех ведомств во главе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Ребята получили возможность заниматься отечественным видом спорта и, безусловно, станут настоящими патриотами своей страны», - отметил координатор партийного проекта «Za самбо» в Самарской области, руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин.

Проект «Самбо в школу» в самарской школе № 132 помогли реализовать Всероссийская федерация самбо и государственная корпорация «Ростех».

Поддержка и популяризация спорта — одно из приоритетных направлений социальной политики корпорации. С 2018 года в общеобразовательных школах разных регионов России при поддержке «Ростеха» было открыто и оборудовано более десятка залов для занятий самбо, их количество растёт.

«Самбо – это уникальный вид спорта. Он собрал в себе самые эффективные приёмы защиты и нападения из разных видов боевых искусств и пользуется популярностью во всем мире. Но главная его ценность в том, что он не только тренирует тело, но и воспитывает в человеке упорство, выносливость, дисциплину, умение идти к цели. Все это помогает добиваться успеха и в жизни, и на работе. А значит еще больше детей смогут профессионально заниматься этим видом спорта», – сказал куратор спортивного направления госкорпорации «Ростех» Илья Мясников.

Отметим, что в открытии нового зала самбо в школе № 132 г.о. Самара приняли участие представители департамента образования администрации города, министерства образования и науки Самарской области и представители Самарской областной федерации самбо.