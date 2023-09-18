Я нашел ошибку
Главные новости:
В России зафиксировали существенный рост цен на автомобили
В России зафиксировали существенный рост цен на автомобили
Российские клиники подверглись массовой рассылке писем от мошенников
Новый зал самбо открыт в самарской школе № 132
Новый зал самбо открыт в самарской школе №132
В Самаре рекрутеры больше доверяют устным рекомендациям
В Самаре рекрутеры больше доверяют устным рекомендациям
Байден запланировал внести предложение о расширении состава Совбеза ООН
Байден запланировал внести предложение о расширении состава Совбеза ООН
В ООН стартуют слушания по иску Украины против России
В России с 1 апреля 2024 года запустят обязательную маркировку икры
В России с 1 апреля 2024 года запустят обязательную маркировку икры
Хет-трик Данилы Кураева принес сызранским футболистам Кубок Самарской области по футболу.
"Сызрань-2003 СШОР №2" стала новым обладателем Кубка Самарской области
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.63
0.47
EUR 103.04
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский университет приглашает школьников, студентов ССУЗов, их родителей и учителей физики на Всероссийский день физики
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Новый зал самбо открыт в самарской школе №132

18 сентября 2023 09:43
47
Новый зал самбо открыт в самарской школе № 132
Открытие прошло в рамках направления «Самбо в школу» федерального проекта «Za самбо» партии «Единая Россия».
 

Теперь спортивный зал школы № 132 оснащён современным борцовским ковром, а юные самбисты обеспечены формой для занятий самбо. Двадцать юных спортсменов традиционно произнесли клятву самбиста и могут приступить к тренировкам.  

Специально для них дали показательные выступления и провели мастер-класс воспитанники самарской спортивной школы олимпийского резерва №11: Даниил Жданов  – мастер спорта России, победитель Первенства Европы по самбо среди юниоров, Руслан Сулейманов и Богдан Аллабергенов – мастера спорта России, победители и призёры региональных и всероссийских соревнований по самбо.

«В Самарской области наш проект «Za самбо» стремительно развивается. В начале года мы ставили перед собой задачу положить 5 ковров в школы до конца года, но уже сегодня мы открываем уже одиннадцатый такой зал. Этот результат стал возможен благодаря слаженной работе всех ведомств во главе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Ребята получили возможность заниматься отечественным видом спорта и, безусловно, станут настоящими патриотами своей страны», - отметил координатор партийного проекта «Za самбо» в Самарской области, руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин.

Проект «Самбо в школу» в самарской школе № 132 помогли реализовать Всероссийская федерация самбо и государственная корпорация «Ростех».

Поддержка и популяризация спорта — одно из приоритетных направлений социальной политики корпорации. С 2018 года в общеобразовательных школах разных регионов России при поддержке «Ростеха» было открыто и оборудовано более десятка залов для занятий самбо, их количество растёт.

«Самбо – это уникальный вид спорта. Он собрал в себе самые эффективные приёмы защиты и нападения из разных видов боевых искусств и пользуется популярностью во всем мире. Но главная его ценность в том, что он не только тренирует тело, но и воспитывает в человеке упорство, выносливость, дисциплину, умение идти к цели. Все это помогает добиваться успеха и в жизни, и на работе. А значит еще больше детей смогут профессионально заниматься этим видом спорта», – сказал куратор спортивного направления госкорпорации «Ростех» Илья Мясников.

Отметим, что в открытии нового зала самбо в школе № 132 г.о. Самара приняли участие представители департамента образования администрации города, министерства образования и науки Самарской области и представители Самарской областной федерации самбо.

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Андрей Турчак: «Единая Россия» получила 78% на всех уровнях выборов
15 сентября 2023, 12:59
Андрей Турчак: «Единая Россия» получила 78% на всех уровнях выборов
В ЕДГ-2023 прошло 4,2 тысячи избирательных кампаний, на которых замещалось около 32 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Политика
458
Жители посёлка Суходол просили об этом, когда собирали предложения в народную программу партии и подавали заявки на участие в проекте «Содействие».
13 сентября 2023, 16:31
В Сергиевском районе после реконструкции открылась баскетбольная площадка
Жители посёлка Суходол просили об этом, когда собирали предложения в народную программу партии и подавали заявки на участие в проекте «Содействие». Политика
557
Активистки «Женского движения Единой России» передали яблочное варенье пациентам Самарского военного госпиталя
11 сентября 2023, 11:22
Активистки «Женского движения Единой России» передали яблочное варенье пациентам Самарского военного госпиталя
Акцию «Из Самары - с любовью» по сбору яблок и приготовлению из них яблочного варенья по семейным рецептам самарчанки придумали ещё весной. Политика
632
В центре внимания
Пожар на территории бывшего завода в Самаре распространился на 1 тыс. кв. метров
15 сентября 2023  18:24
Пожар на территории бывшего завода в Самаре распространился на 1 тыс. кв. метров
729
В Правительстве Самарской области обсудили механизмы обеспечения жильем работников оборонно-промышленного комплекса
15 сентября 2023  12:39
В Правительстве Самарской области обсудили механизмы обеспечения жильем работников оборонно-промышленного комплекса
663
Стартовал прием заявок и авторских работ Всероссийского ежегодного фестиваля дизайна «Свой формат»
15 сентября 2023  12:09
Стартовал прием заявок и авторских работ Всероссийского ежегодного фестиваля дизайна «Свой формат»
517
Новый жилой микрорайон соединят с Самарой две новые дороги
14 сентября 2023  12:47
Новый жилой микрорайон соединят с Самарой две новые дороги
1880
Уже с 18 сентября теплоноситель начнет нагревать батареи в объектах социальной сферы Самары
14 сентября 2023  12:01
Уже с 18 сентября теплоноситель начнет нагревать батареи в объектах социальной сферы Самары
868
Весь список