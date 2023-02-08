Новые регионы интегрируются в социальное пространство России

Меры социальной поддержки, соответствующие российским стандартам, появятся в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях уже 1 марта. Пенсии и ежемесячные пенсионные выплаты будут пересчитаны по российскому законодательству. При этом, если размер пенсии после перерасчета будет меньше, чем до него, то будет установлена региональная доплата.

«Мы будем исходить из принципа сохранения доходов каждого человека. Если ему была положена выплата, и она окажется выше, чем по российскому законодательству, будет установлена региональная доплата. И она будет индексироваться вместе с основным «телом» пенсии. Оформить пенсию лица как проживающие в новых регионах, так и выехавшие из них, смогут в течение года, до 29 февраля 2024 года. При этом пенсия будет назначаться им с 1 марта, но не ранее наступления пенсионного возраста», — рассказал координатор направления «Хорошая работа — достаток в доме» Народной программы «Единой России», замруководителя думской фракции партии Андрей Исаев.

Для установления мер социальной поддержки жители новых регионов смогут предоставлять документы на украинском языке.

«В тех случаях, когда люди сами не смогут подтвердить документально стаж, во всех регионах появятся межведомственные комиссии, которые без бумаг и документов смогут это сделать», — сообщил он.

Адаптивно в российское законодательство также переведут лиц, которые признаны инвалидами.

«Им будут установлены группы инвалидности по российскому законодательству. Но предстоит до 1 января 2026 года пройти медико-социальную экспертизу», — пояснил Андрей Исаев.

По его словам, для расчёта больничного листа в новых регионах будет использоваться средняя заработная плата за период с 30 сентября 2022 года.

«В качестве такой цифры будут взяты средние зарплаты в соседних регионах. Соответственно, для Донецкой и Луганской народных республик — это 40183 рубля. Ориентир — Ростовская область. Для Херсона и Запорожья это, соответственно, Крым, — 37315 рублей», — подчеркнул Андрей Исаев.

Право на льготы после принятия и вступления законопроекта в силу получат в том числе лица, признанные пострадавшими от радиационного воздействия, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Граждан, имеющих статус почетного донора Украины, предлагается приравнять к лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России».

К единообразию приводят и законодательство в сфере здравоохранения — Госдума приняла в первом чтении законопроект об охране здоровья и обращении лекарств в новых регионах.

До 1 января 2026 года будут действовать сертификаты специалиста, полученные в соответствии с законодательством, действовавшим в новых регионах до дня их принятия в состав России, а также свидетельства об аккредитации специалиста и документы, подтверждающие присвоение квалификационной категории медицинских и фармацевтических работников. После 1 января 2026 года аккредитация будет проводиться по российскому законодательству.

«Прописывается, кто допускается к осуществлению медицинской деятельности. Мы признаём все сертификаты, квалификационные категории, которые были получены. Поэтому люди, которые работают там (в новых регионах — прим.), могут ни о чём не беспокоиться», — пояснил координатор направления народной программы «Здоровье человека», председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Кроме того, в новых регионах будет допускаться обращение лекарств, сведения о которых содержатся в госреестре или в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза. Законопроект также разрешит использовать незарегистрированные лекарства, допущенные к ввозу в Россию, а также лекарственные препараты, произведенные на территориях новых субъектов до 1 января 2025 года.

«Всё это направлено на улучшение качества и доступности медицинской помощи, это же отражено в народной программе «Единой России».

Все её положения должны быть распространены на эти территории: это и оснащение первичного звена оборудованием, кадровое обеспечение. Сейчас огромное количество наших докторов там работают: добровольцы (более 500 человек приехали в свой отпуск), доктора от центра медицины катастроф, от субъектов на подшефных территориях. Они тоже помогут максимально быстро адаптироваться к этой системе. Там живут наши люди, мы их не бросим», — подчеркнул Дмитрий Хубезов.

Также запущен процесс интеграции в сфере образования. После вступления в силу законопроекта о регулировании отношений в сферах образования и науки в связи с принятием новых территорий, будет урегулирован процесс признания ученых степеней и званий, ранее полученных жителями Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Все преподаватели из новых субъектов РФ до 1 сентября 2024 года будут освобождены от прохождения аттестации.

Также до этого момента поступление в вузы будет осуществляться по результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией самостоятельно, или ЕГЭ, а в магистратуру, аспирантуру, ординатуру и ассистентуру — по результатам вступительных испытаний.

Уровни высшего образования в ДНР и ЛНР: бакалавриат, специалитет и магистратура, — установленные в республиках до дня их принятия, приравниваются к аналогичным уровням в других регионах России. То же самое действует в отношении аспирантуры и ординатуры.

«Самарская область, как и другие регионы России, оказывала и будет оказывать необходимую помощь и поддержку новым регионам и их жителям. Мы убеждены, что сегодня надо поступать именно так. Уверены мы также и в том, что все трудности будут преодолены, надо только усиленно работать в этом направлении»,- считает председатель Самарской губернской думы, член Президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» Геннадий Котельников.