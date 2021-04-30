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Николай Ренц вступил в должность мэра Тольятти

30 апреля 2021 14:09
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Главу Тольятти поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В пятницу, 30 апреля, на внеочередном заседании Думы городского округа Тольятти состоялось вступление в должность нового мэра – Николая Ренца. Избранного большинством депутатов главу города поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

До вступления в новую должность заслуженный доктор РФ, депутат Самарской губернской Думы VI созыва Николай Ренц был главным врачом тольяттинской городской клинической больницы №5 – одного из крупнейших ковид-госпиталей губернии.

«В очень непростой ситуации, которая сложилась в городском округе, депутатский корпус взял на себя ответственность, проявил мудрость, консолидацию. Действуя сообща, я уверен, в интересах города, вы объединились в решении по избранию главы городского округа, – обратился Дмитрий Азаров к депутатам гордумы. – Рассчитываю, что то единение, которое складывается в Думе вокруг фигуры Николая Альфредовича Ренца, человека авторитетного, человека, которому доверяют жители Тольятти и которого уж точно знают все жители города, имеет очень хорошую перспективу. Перспективу развития городского округа Тольятти опережающими темпами».

Дмитрий Азаров хорошо знаком с проблемами Тольятти, прикладывает все усилия, чтобы город президентского внимания успешно развивался. И результаты этих усилий заметны тольяттинцам: в последние три года в городе активно строятся поликлиники, школы, детские сады, спортивные объекты, ремонтируются дороги, решаются многолетние, застарелые вопросы, такие, как реконструкция набережной в Автозаводском районе Тольятти.

«Вы видите, какая колоссальная поддержка оказывается сегодня городскому округу Тольятти – крупнейшему моногороду со стороны федеральной власти, лично Президента Владимира Владимировича Путина, насколько город находится в фокусе моего внимания, – отметил губернатор. – По всем программам мы в первую очередь направляем средства сюда. Мы с вами вместе добились того, чтобы все мечты, связанные с программой празднования 50-летия выпуска первого автомобиля, даже не подкрепленные ранее финансированием, воплощались в жизнь. Так поступаем по всем обязательствам, не важно, кто их брал. Даже если это были когда-то прожекты, мы претворяем их в жизнь, настойчиво добиваемся финансирования и реализуем во имя и во благо всех жителей Тольятти».

Дмитрий Азаров подчеркнул: несмотря на то, что многое сделано по реализации крупных проектов, для решения вопросов жителей конкретных дворов и домов, еще многое предстоит осуществить.

«Здесь крайне важно, чтобы депутатский корпус, администрация города не на словах, а на деле реализовывали принцип, о котором говорил Президент в своем Послании: в фокусе внимания – человек. Именно человекоцентричность должна стать основой государственного, регионального, муниципального управления, – акцентировал внимание Глава региона. – Я знаю, что многие депутаты Тольятти именно так и работают. Я хочу пожелать вам сохранить эту динамику конструктивной работы, чтобы та тенденция, которая наметилась в Думе Тольятти по объединению усилий разных политических фракций на благо развития своего города, только усиливалась. Именно так, сообща, мы и будем достигать результат».

Обращаясь к Николаю Ренцу, Дмитрий Азаров выразил надежду, что муниципальная власть под его руководством станет более открытой, выстроит диалог с горожанами, будет эффективно исполнять наказы тольяттинцев:

«Вы как никто другой чувствуете пульс города. Я знаю, что вы одной крови с Тольятти. Конечно, вам предстоит создать новую команду, которая будет работать на длительную перспективу. И здесь хочу пожелать вам успехов. Давайте послушаем коллег, предложения фракций, политических партий по кандидатам для работы в администрации. Давайте обратим внимание на тех людей, которые стоят в резерве, давайте оценивать в первую очередь энергию человека, его желание работать во имя и во благо тольяттинцев. Хочу пожелать успехов и процветания городскому округу Тольятти. Все, что от меня зависит, я для этого сделаю».

Приняв присягу, новый глава города отметил: «Мне хочется, чтобы в Тольятти было радостнее жить. Я настроен работать с полной отдачей».

 

Фото:   СОВА

 

Теги: Акценты В центре внимания мэр Ренц Тольятти

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