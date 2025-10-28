Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области

90

В структуре правительства Самарской области произошли очередные кадровые перестановки. Новый руководитель появился в министерстве транспорта и автомобильных дорог.

Ведомство возглавил Артур Абдрашитов, пока что в статусе врио. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.

Артур Игоревич Абдрашитов родился в 1989 году в Казани. С января 2020 года возглавлял департамент туризма Самарской области, а в июле 2022 года стал министром туризма. В конце 2024 года Артура Абдрашитова по посту министра туризма сменила Екатерина Матвеева, а Абдрашитов стал советником губернатора.

Решение о назначении Артура Игоревича в Минтранс озвучил глава региона Вячеслав Федорищев, пишет 63.RU.

В частности, губернатор оценил его компетенции в вопросах развития водного транспорта. Кроме того, по словам губернатора, Артур Абдрашитов — независимая фигура. И решение о его назначении принималось «с учетом особенностей Самарской области и коллаборации между руководителями госслужб, подрядчиками, субподрядчиками, братьями некоторых руководителей госслужб».