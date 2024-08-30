Накануне нового учебного года в Штабе общественной поддержки Самарской области прошла ярмарка внешкольного образования.

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Ведущие организации дополнительного образования - от легендарного Самарского дворца детского и юношеского творчества и районных центров областной столицы до центра детско-юношеского туризма и краеведения - рассказали и показали ребятам и их родителям, чему можно научиться, посещая их кружки и секции.

Гости Штаба стали участниками творческих мастер-классов по флористике и лозоплетению, а также смогли позаниматься в импровизированном техническом кружке.

Ведущие организации дополнительного образования - от легендарного Самарского дворца детского и юношеского творчества и районных центров областной столицы до центра детско-юношеского туризма и краеведения - рассказали и показали ребятам и их родителям, чему можно научиться, посещая их кружки и секции.

В этот день ребята вместе с родителями прошли воображаемыми туристическим тропами и благодаря опытным интстукторами узнали, как вязать узлы, разжигать костёр и ставить палатку. Учились видеть красоту окружающего мира, которую можно было даже подержать в руках: пока взрослые составляли цветочные букеты, малыши с удовольствием знакомились с питомцами живого уголка, который организовали в штабе сотрудники областного детского эколого-биологического центра.

«Мы принесли сюда сегодня не только экзотических заморских насекомых, но и животных, которых можно держать дома, - рассказала методист центра Марина Лутина. - Например, вот за этими симпатичными сатиновыми мышами ребенок может самостоятельно ухаживать и даже приручить. Мы рассказали ребятам также и о том, что живой мир многообразен и как важно уметь соблюдать экологический баланс».

Мама двоих детей Елена пришла в этот день в Штаб, чтобы подробно узнать от сотрудников внешкольных центров, какие кружки по интересам можно рассмотреть для посещения.

«Старшая дочь пойдёт во второй класс, а сын ещё дошкольник. В кружок уже ходит, но мы смотрим, чем ещё можно заняться на досуге», - говорит самарчанка.

Ярмарка в Штабе общественной поддержки «Единой России» дала возможность детям увидеть все своими глазами, попробовать все своими руками, а родителям определиться с выбором: в Самаре работают десятки бесплатных кружков и секций для детей любого возраста, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"