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Началось голосование за лучший зимний двор Самарской области

3 марта 2023 13:00
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Началось голосование за лучший зимний двор Самарской области

Завершён приём заявок на конкурс «Лучший зимний двор России. Проголосовать за лучшие зимние самарские дворы можно до 15 марта можно на сайте конкурса.

2289 заявок со всей страны: села, посёлки, малые города,  города-миллионники, мегаполисы - и каждый  уверен, что его двор этой зимой был самый лучший. Конкурс стартовал в первых числах декабря прошлого года и завершился 28 февраля, с последним днём зимы. Всероссийское соревнование дворов и дворовых мероприятий  прошло при поддержке «Единой России» и актива партийных проектов «Жители МКД» и «Городская среда».

Из Самарской области поступило более сотни заявок: Самара, Тольятти, Сызрань, Похвистнево, Кинель. Им не уступают Большая Черниговка  и Дубовый Умёт,  Камышла и Красный Яр, Кошки и Варламово, Богатое и Черноречье.

Активисты ТОСов, председатели ТСЖ, просто активные и креативные  жители писали эссе, фотографировали свои мероприятия, создавали красивое и уютное зимнее пространство у себя во дворе вместе с семьями, соседями, друзьями и даже творческими коллективами.

Теперь жителям Самарской области предстоит самое трудное - проголосовать за своих земляков и выбрать самых-самых. В народном голосовании за «Лучший зимний двор России» любой житель страны может принять участие, причем, совершенно не обязательно голосовать за своих земляков.

36 заявок, эссе и более 500 фотографий  из Самарской области представлены в номинации «Лучшее зимнее оформление двора».

72 заявки жители 63-его региона прислали на конкурс в номинацию «Лучшее зимнее мероприятие».

Еще 10 объектов из Самарской области претендуют на награду в номинации «Лучшая зимняя инфрастурктура».

«Народное голосование» продлится  до 15 марта. Награждение победителей конкурса пройдет с марта по апрель. Надеемся, что среди победителей будут и самарцы.

Напомним, чтобы принять участие в голосовании, необходимо пройти процедуру верификации. Для этого надо зарегистрироваться на сайте конкурса «Лучший зимний двор России». Вы можете отдать свой голос лишь за одного участника в каждой из номинаций.

Проголосовать за «Лучшее зимнее оформление двора», «Лучшую зимнюю дворовую  инфраструктуру» и «Лучшее зимнее мероприятие» можно здесь: https://life-konkurs.er.ru/voting

Теги: В центре внимания Единая Россия

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