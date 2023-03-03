Началось голосование за лучший зимний двор Самарской области

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Завершён приём заявок на конкурс «Лучший зимний двор России. Проголосовать за лучшие зимние самарские дворы можно до 15 марта можно на сайте конкурса.

2289 заявок со всей страны: села, посёлки, малые города, города-миллионники, мегаполисы - и каждый уверен, что его двор этой зимой был самый лучший. Конкурс стартовал в первых числах декабря прошлого года и завершился 28 февраля, с последним днём зимы. Всероссийское соревнование дворов и дворовых мероприятий прошло при поддержке «Единой России» и актива партийных проектов «Жители МКД» и «Городская среда».

Из Самарской области поступило более сотни заявок: Самара, Тольятти, Сызрань, Похвистнево, Кинель. Им не уступают Большая Черниговка и Дубовый Умёт, Камышла и Красный Яр, Кошки и Варламово, Богатое и Черноречье.

Активисты ТОСов, председатели ТСЖ, просто активные и креативные жители писали эссе, фотографировали свои мероприятия, создавали красивое и уютное зимнее пространство у себя во дворе вместе с семьями, соседями, друзьями и даже творческими коллективами.

Теперь жителям Самарской области предстоит самое трудное - проголосовать за своих земляков и выбрать самых-самых. В народном голосовании за «Лучший зимний двор России» любой житель страны может принять участие, причем, совершенно не обязательно голосовать за своих земляков.

36 заявок, эссе и более 500 фотографий из Самарской области представлены в номинации «Лучшее зимнее оформление двора».

72 заявки жители 63-его региона прислали на конкурс в номинацию «Лучшее зимнее мероприятие».

Еще 10 объектов из Самарской области претендуют на награду в номинации «Лучшая зимняя инфрастурктура».

«Народное голосование» продлится до 15 марта. Награждение победителей конкурса пройдет с марта по апрель. Надеемся, что среди победителей будут и самарцы.

Напомним, чтобы принять участие в голосовании, необходимо пройти процедуру верификации. Для этого надо зарегистрироваться на сайте конкурса «Лучший зимний двор России». Вы можете отдать свой голос лишь за одного участника в каждой из номинаций.