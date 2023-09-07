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На всероссийском конкурсе многодетные семьи расскажут о том, как проходят их будни

7 сентября 2023 11:29
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На всероссийском конкурсе многодетные семьи расскажут о том, как проходят их насыщенные будни
До 17 сентября проект «Семья России» приглашает к участию в завершающем конкурсном этапе, который посвящён распорядку дня в большой и дружной многодетной семье.
 

Работы всех победителей будут размещены на сайте проекта премия-семья.рф, а сами победители – награждены на итоговых семейных форумах, которые пройдут в Волгограде, Екатеринбурге и Красноярске в ноябре текущего года. Кстати, семьи, которые принимали участие в 1, 2 или 3 этапе конкурса также могут принять участие и в завершающем этапе, так как победители определяются на каждом из них.

К 1 октября Организационный комитет конкурса завершит оценку полученных работ и определит двенадцать победителей (по 4 в каждом целевом субъекте). Публикация итогов четвёртого конкурсного этапа «Один день с моей семьей» состоится в срок до 8 октября. Также в октябре Оргкомитетом будут определены дополнительные 12 победителей из различных субъектов Российской Федерации, не относящихся к целевым субъектам проекта – Свердловской и Волгоградской областям и Красноярскому краю.

Координатор партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы  Марина Сидухина напомнила,  что нам важно продвигать традиционные семейные ценности.

«Наша страна всегда гордилась своими многодетными семьями. Премия «Семья России» ориентирована на поддержание престижа многодетной семьи. Это наша исконно русская традиция - собираться всем вместе за общим столом. Даже этимология слова «семья» - семь Я, это по-русски. С большим интересом буду ждать эссе и презентации участников конкурса - российских и самарских многодетных семей», - отметила Марина Сидухина.

Для того, чтобы принять участие в 4 конкурсном этапе «Один день с моей семьей» необходимо создать конкурсную работу в формате видеоролика, презентации с медиа и графическими элементами или в виде текстового эссе, пройти регистрацию на сайте проекта премия-семья.рф. и отправить работу с рассказом об одном дне из жизни вашей семьи на электронный адрес: premia.semya.rossii@mail.ru с указанием ФИО, региона проживания и наименования одной из номинаций: «Счастливое детство», «Семьи-долгожители», «Глава семьи – Защитник Родины», «Семья Донбасса – семья России».

Напомним, что проект «Семья России» реализуется Экспертно-просветительским центром помощи будущим и состоявшимся родителям «Выбор родителей» при поддержке Фонда президентских грантов в рамках партпроекта «Крепкая семья» Партии «Единая Россия». С более подробной информацией об условиях участия в конкурсе и регламентом его проведения можно ознакомиться в Положении о конкурсе, размещённом на официальном сайте проекта.

Теги: Единая Россия

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