На должность руководителя Департамента управления имуществом Самары назначена Маргарита Шерстнева

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С 14 апреля на должность руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара назначена Маргарита Шерстнева

Маргарита Петровна Шерстнева имеет высшее образование. В 2013 году она окончила ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации» по специальности «Юриспруденция».

С 2014 по 2016 годы работала в отделе судебной защиты и государственного заказа Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области. С 2016 по 2020 годы занимала руководящие должности – от начальника отдела имущественных отношений правого управления до заместителя начальника правового управления - в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет».

С 2020 по 2024 годы работала директором МБУ «Городской архив городского округа город Дзержинск» и заместителем директора департамента управления делами администрации города Дзержинска. До прихода на должность в администрацию Самары была председателем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области.