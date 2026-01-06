Музей авиационного завода «Авиакор» пополнили уникальные документы лётчика-испытателя Владимира Сергейчика

Я нашел ошибку
Посмотреть ее можно будет в 22:30 на телеканалах «450» (21-ая кнопка), «Самара-ГИС», «Тольятти 24», на их сайтах и в социальных сетях, а также в официальных пабликах Правительства Самарской области.
Жители губернии смогут смотреть прямую трансляцию Рождественского богослужения
В ходе экскурсии посетители знакомятся с разными зонами стадиона: трибунами и ложами, раздевалками «Крыльев» и «Акрона», посещают зал для пресс-конференций и выходят прямо на поле к тренерским скамейкам.
На стадионе «Солидарность Самара Арена» в дни каникул организованы экскурсии 
Нередко одышка связана с заболеваниями органов дыхания. 
Кардиолог: одной из причин появления одышки являются сбои в работе сердечно-сосудистой системы
Меры вводятся для того, чтобы повысить качество жизни и финансовую обеспеченность граждан старшего поколения.
В России планирует развивать удаленную работа для пенсионеров
По информации Приволжского УГМС 7 января в Самаре ночью -9,-11°С, днем -4,-6°С. На дорогах местами гололедица.
7 января в регионе снег, слабая метель, до -8°С
Прошедший год стал этапом активного развития культурной среды в рамках новых федеральных и региональных инициатив.
Культурные люди»: в 2026 году в регионе будет отремонтировано 6 объектов культуры, создано 6 креативных мини-кластеров и 2 детских филармонии
Они продолжают организовывать увлекательные мероприятия для воспитанников центров.
«Полицейский Дед Мороз»: полицейские региона продолжают посещать воспитанников социально-реабилитационных центров
Главное богослужение в Самаре состоится в Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией.
В  храмах Самарской митрополии состоятся Рождественские богослужения
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Музей авиационного завода «Авиакор» пополнили уникальные документы лётчика-испытателя Владимира Сергейчика

204
Архив, включающий лётные книги, удостоверение, заводской пропуск и фотографии, передала его дочь — депутат фракции «Единая Россия» Самарской Губернской Думы Вера Попова.

В канун новогодних праздников музей одного из легендарных предприятий Самары получил бесценный дар, который стал данью памяти героическому прошлому нашего города. Авиационный завод «Авиакор» (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию) пополнил свои фонды личным архивом ветерана предприятия, лётчика-испытателя первого класса Владимира Сергейчика.

Этот символический подарок был приурочен к памятной дате — 10 декабря, дню выпуска первого штурмовика Ил-2 в Куйбышеве. Именно с этого самолёта, ковавшего победу в небе Великой Отечественной, началась история авиационной славы города, который в грозные годы стал надёжным тылом и «запасной столицей» страны.

Владимир Викентьевич Сергейчик — часть этой славной истории. Выпускник Харьковского военного училища, один из лучших пилотов своего времени, он пришёл испытателем на куйбышевский завод после школы лётчиков-испытателей в Жуковском. Его профессиональный путь — это более 2000 часов в небе, проверка как грозных боевых машин, так и знаменитых гражданских лайнеров, включая Ту-154 и стратегический Ту-95.

Архив, включающий лётные книги, удостоверение, заводской пропуск и фотографии, передала его дочь — депутат фракции «Единая Россия» Самарской Губернской Думы Вера Попова. Она подчеркнула важность сохранения памяти о трудовом подвиге куйбышевцев.

«От моего папы остались лётные книги, удостоверение лётчика-испытателя, заводской пропуск, фотографии. Мы решили передать их в музей предприятия. Здесь их увидят школьники, студенты, молодёжь, которые приходят на экскурсии. Куйбышевская авиация – это большая часть героической истории нашего региона. В годы Великой Отечественной войны, в послевоенное время тысячи жителей работали на наших оборонных предприятиях, прославляя наш регион и нашу страну. Думаю, что исторические документы будут интересны молодым людям», — отметила Вера Попова. 

Этот новогодний подарок — не просто экспонаты для музейной витрины. Это живая нить, связывающая эпохи, и глубокое уважение к наследию «запасной столицы». Теперь история одного из тех, кто создавал авиационную мощь страны в стенах куйбышевского завода, будет храниться на своём месте и служить наглядным уроком мужества и профессионализма для будущих поколений, уверены родственники легендарного летчика и депутаты фракции «Единая Россия», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

