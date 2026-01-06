Музей авиационного завода «Авиакор» пополнили уникальные документы лётчика-испытателя Владимира Сергейчика

В канун новогодних праздников музей одного из легендарных предприятий Самары получил бесценный дар, который стал данью памяти героическому прошлому нашего города. Авиационный завод «Авиакор» (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию) пополнил свои фонды личным архивом ветерана предприятия, лётчика-испытателя первого класса Владимира Сергейчика.

Этот символический подарок был приурочен к памятной дате — 10 декабря, дню выпуска первого штурмовика Ил-2 в Куйбышеве. Именно с этого самолёта, ковавшего победу в небе Великой Отечественной, началась история авиационной славы города, который в грозные годы стал надёжным тылом и «запасной столицей» страны.

Владимир Викентьевич Сергейчик — часть этой славной истории. Выпускник Харьковского военного училища, один из лучших пилотов своего времени, он пришёл испытателем на куйбышевский завод после школы лётчиков-испытателей в Жуковском. Его профессиональный путь — это более 2000 часов в небе, проверка как грозных боевых машин, так и знаменитых гражданских лайнеров, включая Ту-154 и стратегический Ту-95.

Архив, включающий лётные книги, удостоверение, заводской пропуск и фотографии, передала его дочь — депутат фракции «Единая Россия» Самарской Губернской Думы Вера Попова. Она подчеркнула важность сохранения памяти о трудовом подвиге куйбышевцев.

«От моего папы остались лётные книги, удостоверение лётчика-испытателя, заводской пропуск, фотографии. Мы решили передать их в музей предприятия. Здесь их увидят школьники, студенты, молодёжь, которые приходят на экскурсии. Куйбышевская авиация – это большая часть героической истории нашего региона. В годы Великой Отечественной войны, в послевоенное время тысячи жителей работали на наших оборонных предприятиях, прославляя наш регион и нашу страну. Думаю, что исторические документы будут интересны молодым людям», — отметила Вера Попова.

Этот новогодний подарок — не просто экспонаты для музейной витрины. Это живая нить, связывающая эпохи, и глубокое уважение к наследию «запасной столицы». Теперь история одного из тех, кто создавал авиационную мощь страны в стенах куйбышевского завода, будет храниться на своём месте и служить наглядным уроком мужества и профессионализма для будущих поколений, уверены родственники легендарного летчика и депутаты фракции «Единая Россия», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"