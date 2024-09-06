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«Мои первые выборы»: 18-летние самарцы рассказали о первом опыте голосования

6 сентября 2024 17:35
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Волонтеры «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии» рассказали, как впервые воспользовались своим избирательным правом.

Волонтеры «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии» рассказали, как впервые воспользовались своим избирательным правом.

Более сотни добровольцев из 63-его региона уже стали  участниками и гуманитарной миссии «Единой России» в новых регионах: помогают врачам в военных госпиталях, работают в центрах гуманитарной помощи и ПВР, собирают и комплектуют гумгрузы для жителей Курска, Белгорода и наших военных.

Многим волонтёрам «Единой России» только исполнилось 18 лет и они с нетерпением ждали этого момента - и возможности воспользоваться правом голоса.

На прошлой неделе из Луганска вернулся  Федор Трушов,  активист   «Молодой Гвардии» из Куйбышевского района Самары,  студент 1 курса юридического института Самарского национального исследовательского университета им. С.П.Королева. Для Федора первый день выборов - по-настоящему первый и  очень насыщенный день.

«Голосвал на самом классном избирательном участке - на избирательном участке № 3045 в родном университете имени Королева. Здесь работает молодёжная участковая комиссия. Она появилась в 2017 году и стала самой молодой участковой комиссией в России. В составе — 12 человек: студенты и работающая молодёжь. Мне как будущему юристу было интересно побывать здесь», - поделился впечатлениями о походе на УИК Федор Трушов.

Мансур Ралык   - активист «Молодой Гвардии Единой России» из Ленинского района Самары, студент 2 курса

Самарского колледжа  строительства и предпринимательства  тоже с нетерпением ждал совершеннолетия, чтобы иметь возможность пойти на выборы.

«Сегодня я впервые проголосовал! 18 лет ждал этого момента, и вот, выбор сделан. В эти дни мы определяем будущее нашей области на целых 5 лет. Каждый голос имеет значение, и я горжусь, что смог внести свой вклад. Давайте вместе строить лучшее завтра», - говорит Мансур.

Впервые приняла участие в выборах корреспондент Молодёжной редакции Самарской области Арина Рубцова: «Мне кажется, это очень важный момент для каждого гражданина. Первый опыт голосования, наверное, запоминается на всю жизнь».

Напоминаем, в регионе продолжаются выборы губернатора Самарской области. Жители региона, обладающие избирательным правом,  могут проголосовать 6, 7 и 8 сентября 2024 года с 08:00 до 20:00 по местному времени. При себе достаточно иметь паспорт, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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