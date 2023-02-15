«Мне важна обратная связь»: Дмитрий Азаров провел очередную встречу с родственниками военнослужащих

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Во вторник, 14 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Ставропольский район встретился с женами и матерями военнослужащих, чтобы обсудить вопросы дополнительной помощи и поддержки защитников Отечества, их родных и близких.

Глава региона проводит такие встречи регулярно. Встречаясь с родственниками военнослужащих, проводя личные приемы бойцов в ходе поездок в зону СВО, Губернатор помогает защитникам и их семьям решать самые разные проблемы. Кроме того, глава региона поставил руководителям муниципалитетов задачу быть на постоянной связи с семьями военных, оказывать всемерную помощь в решении возникающих вопросов.

«Для всех управленческих команд – муниципальных, региональных – мною поставлена задача проявлять самое внимательное отношение к вашим чаяниям, просьбам. При посещении того или иного города, района я обязательно провожу такие встречи и буду проводить их впредь, – обратился к женщинам Дмитрий Азаров в начале беседы. – Мне важна обратная связь, чтобы понимать, насколько у нас получается то, что мы наметили, а именно – окружить заботой семью каждого военнослужащего. Как правило, на таких встречах возникают дополнительные вопросы, которые мы отрабатываем».

На встрече жены военных задали вопросы, которые касаются ряда аспектов прохождения их родными службы. В частности, одна из участниц задала вопрос об оформлении бойцам необходимых документов. Дмитрий Азаров отметил, что с аналогичным вопросом к нему обращались женщины на встрече, которая состоялась неделю назад. «Обращался с этим вопросом в Министерство обороны. Впоследствии мне доложили, что процесс оформления документов начат», — рассказал губернатор.

Несколько вопросов касалось оказания медицинской и реабилитационной помощи самим бойцам и членам их семей. Соответствующие поручения губернатором даны областному Минздраву.

Дмитрий Азаров рассказал женам военных о программе «Возвращение», которая разработана и внедряется на территории региона. Цель программы – оказать комплексную поддержку людям, которые возвращаются из зоны СВО.

Губернатором утвержден комплексный межведомственный план, который включает помощь в оформлении военнослужащим всех положенных льгот, комплексное лечение и реабилитацию, в том числе, психологическую, помощь в переобучении и трудоустройстве, организацию отдыха и свободного времени.

К концу первого квартала этого года будет запущен Сервис «Возвращение» на портале «Госуслуг» Самарской области. Он станет «единым окном» информирования и получения всего необходимого комплекса услуг и мер поддержки для тех, кто вернулся из зоны боевых действий. А те, кому удобнее взаимодействовать офлайн, смогут обратиться в офисы «Мои документы» в МФЦ.

Сейчас в программе уже участвует 50 человек из казачьего батальона, которые вернулись из зоны СВО. На базе госпиталя ветеранов войн и санаториев области для них проводится расширенная диспансеризация и комплексная медицинская реабилитация. В каждом муниципалитете Самарской области определен куратор, который предметно занимается этой работой, взаимодействуя с бойцами и их семьями. Кроме того, открыт Центр психологической помощи и укомплектованы мобильные бригады психологов. Также создается первый в России центр, который будет отвечать за лекарственное обеспечение, реабилитацию и трудовую адаптацию участников СВО.

Этот комплексный проект совсем недавно был представлен Президенту России Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Глава государства поручил тиражировать успешный опыт Самарской области в других регионах.

«Проект призван помочь нашим защитникам как можно скорее восстановить здоровье, решить необходимые социальные, трудовые вопросы. Постараемся сделать все для того, чтобы путь возвращения к мирной жизни для ваших мужей, сыновей не был сопряжен с какими-либо трудностями и препонами», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона также отметил, что в вопросах организации санаторно-курортного лечения бойцов помогают крупные компании и холдинги. «Общался с рядом компаний, они выражают готовность в этом году предоставить путевки на санаторно-курортное лечение не только самих военнослужащих, но и членов их семей», – рассказал о договоренности Дмитрий Азаров.

Помимо прочего, женщины поинтересовались о возможности нового трудоустройства их мужей после возвращения из зоны боевых действий. Дмитрий Азаров напомнил, что в организациях, где ранее работали их защитники, трудовые контракты на время выполнения боевых задач приостановлены, а рабочие места сохранены. Тем не менее, при необходимости будет оказана дополнительная помощь по подбору вакансий. «Работы в Самарской области точно много. Ежегодно мы создаем порядка 10 тысяч новых рабочих мест. Поэтому сейчас уровень безработицы в регионе самый низкий за весь постсоветский период. И если потребуется, мы окажем содействие в трудоустройстве ваших мужей после их возвращения к мирной жизни», – отметил губернатор, обращаясь к участникам встречи.

Кроме того, семьи, которые находятся в сложном финансовом положении, могут рассчитывать на дополнительную поддержку. Подспорьем в этом вопросе может стать социальный контракт, по которому выделяемые средства можно направить на организацию и развитие собственного бизнеса для получения дополнительного устойчивого дохода.

Одна из участниц встречи отметила, что иногда мужья долгое время не выходят на связь: «Мы не знаем, где они, как они себя чувствуют, здоровы ли. Куда нам обращаться в таком случае»? Дмитрий Азаров отметил, что местоположение бойцов зачастую засекречено. Тем не менее, получить информацию относительно того, все ли в порядке с родным человеком, можно в военном комиссариате, сотрудники которого выяснят и передадут необходимую информацию. Там же могут оказать содействие в получении справок.

Дмитрий Азаров заверил участниц встречи, что к представителям властей – местных, региональных – можно и нужно обращаться по всем вопросам. Он привел пример, когда на личных приемах жены и матери иной раз стараются не задавать вопросы, касающиеся их самих или родственников, считая, что помощь нужна в первую очередь на передовой. В свою очередь бойцы во время встреч чаще всего не говорят о своих проблемах, а беспокоятся о поддержке семей, решении бытовых проблем во время их отсутствия дома.

«Ваши близкие люди исполняют свой долг по защите Родины, и конечно, мы вам окажем максимальную поддержку. Если возникают вопросы, которые требуют отдельного внимания, обращайтесь за помощью», – обратился руководитель региона к родственникам бойцов.

Дмитрий Азаров еще раз нацелил Главу Ставропольского района Владимира Медведева и руководителей сельских поселений на постоянное взаимодействие с семьями бойцов. Что касается положенных льгот, местным властям необходимо самим переговорить с семьями, дать необходимые разъяснения и помочь в оформлении. «Все, что положено семьям – меры поддержки, льготы – сами, по собственной инициативе должны предложить, а не ждать, когда к вам обратятся», – подчеркнул губернатор.

Женщины рассказали, что переживают за своих мужей, которые сегодня находятся в зоне проведения СВО, но в том же время очень ими гордятся.

«Мой муж мог оформить отсрочку, но принял решение пойти защищать Родину. В зону проведения СВО отправился и мой брат. Я очень горжусь своими защитниками», – отметила одна из участниц встречи.

«Конечно, моему мужу непросто в зоне СВО, порой даже тяжело. Но я уверена в нем и в том, что он справится со всеми трудностями, потому что их постоянно готовят и обучают опытные бойцы. Он пошел защищать нас, нашу страну, ни одной жалобы от него не слышала», – отметила жена военнослужащего. В ходе встречи на связь с ней по телефону вышел муж, поэтому поговорить с ним появилась возможность у всех присутствующих.

«Все ребята понимают, куда приехали, и с достоинством выполняют поставленные командованием задачи. У нас все хорошо, есть все необходимое: мы одеты, обуты, никто не голодает. С утра и до обеда мы проходим обучение, осваиваем новое вооружение, – рассказал военнослужащий. – Дорогие женщины, не переживайте, все будет хорошо. Желаю вам терпения, ждите нас, и мы вернемся».

«Ждем вас с Победой!» – ответили участницы встречи.

«Спасибо вам за защиту, за то, что в боевых условиях находите слова поддержки для своих близких, своей семьи, всех родных военнослужащих. Благодарю вас за мужество и отвагу! Самарская земля гордится вами», – сказал военнослужащему Дмитрий Азаров.

Беседа с родственниками военнослужащих длилась несколько часов, прозвучали десятки вопросов. Дмитрий Азаров взял каждый из них для дальнейшей проработки, в том числе с Министерством обороны РФ.

Отдельно глава региона встретился с семьей Ильи Кузнецова, военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции, чтобы узнать, какая дополнительная помощь требуется. «Помощь была оказана в полной мере и до сих пор нам всегда звонят из социальной службы, спрашивают, помогают», – отметила вдова Екатерина Кузнецова.

«Вы знаете, что всегда можете обратиться за помощью, мы готовы плечо подставить», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Позднее в этот день по поручению губернатора с семьей связался мэр Тольятти, который взял на личный контроль решение вопросов, которые задали родные героя.

Фото: пресс-служба правительства СО