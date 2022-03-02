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Мишустин: сотрудники IT-компаний смогут получить льготную ипотеку и отсрочку от армии

2 марта 2022 18:15
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Кроме того, по его словам, все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами на три года.

Сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии. Об этом в среду, 2 марта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства, передают "Известия".

Кроме того, по его словам, все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами на три года.

«Они смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%», — добавил он.

Премьер-министр подчеркнул, что в условиях введенных санкций важно не допустить снижения темпов развития этой отрасли в стране.

 

Фото:   ТАСС

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