Я нашел ошибку
Главные новости:
Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" считает выплату справедливой и абсолютно правильной.
Миронов: российские пенсионеры должны получить право на 13-ю пенсию
Если обидчику еще нет 16 лет, ответственность будут нести его родители или опекуны.
За травлю в школе и интернете планируют наказывать рублем
Вячеслав Федорищев в Москве в технопарке «Сколково» анонсировал беспрецедентные меры региональной поддержки для разработчиков беспилотных систем.
Самарский губернатор Вячеслав Федорищев: «Обнуляем всю региональную компоненту по налогам для разработчиков беспилотных систем»
Девушка во время отдыха в подмосковном парке открыла рюкзак, откуда выскочила кобра, укусила её и скрылась в траве.
Московские врачи спасли девушку после укуса кобры
Женщина признала свою вину и пояснила оперуполномоченным, что нашла на улице карту и потратила денежные средства на собственные нужды.
В Самарской области вступил в силу приговор женщине, обвиняемой в краже денег с банковской карты
Будет проходить финал городского конкурса профессионального мастерства среди водителей трамвая - отборочный этап Всероссийского конкурса профмастерства.
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
На участке улицы Каховской, от улицы Победы до улицы Физкультурной.
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с работами на канализационном коллекторе
В рамках дорожной кампании на этой неделе заменят асфальтовое покрытие проезжей части улицы Молодогвардейской.
В Самаре временно перекроют участок улицы Молодогвардейской
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.77
0.17
EUR 93.06
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
В Самаре начались мероприятия в рамках общественной акции «Самарская область – наш дом»
В Самаре пройдет хакатон и фестиваль креативных индустрий «Креатив на Волге»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Миронов: российские пенсионеры должны получить право на 13-ю пенсию

14 августа 2025 22:30
185
Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" считает выплату справедливой и абсолютно правильной.

Как заявил ТАСС председатель партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов, российские пенсионеры должны получить право на 13-ю пенсию.

"Если бы они получили 13-ю пенсию, во-первых, они могли бы своим внукам сделать какие-то подарки, они могли бы сделать себе праздничный стол, потому что многие встречают Новый год абсолютно с тем же, что у них каждый день - это молоко и хлеб, потому что больше у них ни на что денег не хватает", - отметил Миронов.

"В последнее время некоторые другие коллеги, другие фракции к нам присоединяются, но большинство пока стоит на своем", - заключил глава СРЗП.

 

Фото: pxhere.com

Теги: Россия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По данным Минздрава, мобильными телефонами в России сегодня пользуется более 95 процентов населения.
22 июля 2025, 19:45
Минздрав разработал рекомендации для сохранения остроты зрения
По данным Минздрава, мобильными телефонами в России сегодня пользуется более 95 процентов населения. Общество
762
Он стал самым юным шахматистом, которому удалось выполнить все три норматива для получения звания международного мастера.
22 июля 2025, 19:24
10-летний российский шахматист стал международным мастером
Он стал самым юным шахматистом, которому удалось выполнить все три норматива для получения звания международного мастера. Спорт
766
Сдать можно любые монеты, выпущенные начиная с 1997 года и находящиеся в обращении.
07 апреля 2025, 14:55
В России стартовала "Монетная неделя" — акция по обмену мелочи на бумажные деньги
Сдать можно любые монеты, выпущенные начиная с 1997 года и находящиеся в обращении. Финансы и Банки
3145
В центре внимания
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
14 августа 2025  11:06
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
200
Вячеслав Федорищев вместе с командой областного правительства работает в городском поселении Рощинский Волжского района.
13 августа 2025  18:31
Самарский губернатор: «Удваиваем бюджет Рощинского в целях исполнения программы развития»
500
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
399
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
491
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
388
Весь список