185

Как заявил ТАСС председатель партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов, российские пенсионеры должны получить право на 13-ю пенсию.

"Если бы они получили 13-ю пенсию, во-первых, они могли бы своим внукам сделать какие-то подарки, они могли бы сделать себе праздничный стол, потому что многие встречают Новый год абсолютно с тем же, что у них каждый день - это молоко и хлеб, потому что больше у них ни на что денег не хватает", - отметил Миронов.

"В последнее время некоторые другие коллеги, другие фракции к нам присоединяются, но большинство пока стоит на своем", - заключил глава СРЗП.

Фото: pxhere.com