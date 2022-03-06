Мед, медведь и масленица: волонтеры «Единой России» устроили проводы русской зимы для детей из ДНР и ЛНР

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Что такое настоящая русская зима, многие из переселенцев с Донбасса, узнали только здесь, в Самаре.

Здесь много снега, медведи ходят по улицам, приносят сладости к чаю, мед и варенье.

Благодаря волонтерам Масленица вместе с медведем пришла к детям из ДНР и ЛНР, проживающим на базе отдыха «Дубки». Не обошлось без главного символа Масленицы – блинов.

«Блины -символ солнца, символ наступающей весны. Поэтому масленица должна прийти в каждый дом, даже если этот дома – временный», - считают самарские волонтеры.

К блинам белый медведь передал натуральный мед и ягодное варенье. Как настоящий сладкоежка, он точно знает, как подсластить жизнь.

Также волонтеры привезли ребятам из ПВР игрушки, канцтовары и книги, пожелали солнечного настроения и скорейшего наступления весны – в сердцах и на улице.