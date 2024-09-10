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Марина Сидухина: все предложения демографического Форума ПФО войдут в стратегию социально-демографической политики страны

10 сентября 2024 09:35
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Марина Сидухина: все предложения демографического Форума ПФО войдут в стратегию социально-демографической политики страны
Координатор партпроекта «Крепкая семья» в Самарской области, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы, заместитель Секретаря Самарского реготделения партии «Единая Россия» Марина Сидухина поделилась впечатлениями от работы на Демографическом форуме ПФО, прошедшем недавно в Самаре.
 

В работе Форума приняли участие глава Минтруда РФ Антон Котяков, заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий руководитель области, секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев.

По словам главы Минтруда России, важнейшим элементом повестки Года семьи, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным в 2024 году, является подготовка и принятие стратегии демографической и семейной политики в Российской Федерации до 2036 года. Как подчеркнул Антон Котяков, Демографический форум ПФО в Самаре станет дискуссионной площадкой для экспертов и специалистов, с тем чтобы совместно обсудить предложения для включения в проект стратегии.

Министр также напомнил, что Президент России в своём Послании Федеральному Собранию определил дополнительные объёмы финансирования – 75 млрд рублей до 2030 года -  субъектам, где суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года ниже среднероссийского.

«Самарская область вошла в число этих регионов. До 2030 года между такими субъектами будет распределено 75 млрд рублей. Нам важно сегодня наполнить региональные программы субъектов эффективными мероприятиями, направленными на улучшение демографической ситуации», - сказал Антон Котяков.

Координатор партпроекта «Крепкая семья» в Самарской области, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Марина Сидухина отметила: «Задачи остаются неизменными – повышение рождаемости, поддержка многодетности, создание комфортных условий для семей с детьми, укрепление семейных ценностей. Как отметил глава Минтруда РФ, необходимо обеспечить достижение целевых показателей: к 2030 году суммарный коэффициент рождаемости – 1,6, к 2026 году – 1,8. Для реализации этого принципа важны и финансовые меры поддержки, и факторы, влияющие на условия проживания в конкретном населенном пункте: создание новых рабочих мест, размещение тех или иных инфраструктурных объектов, доступность медицинской помощи, качество образования, возможность организации занятий спортом как для родителей, так и для детей».

По словам координатора партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области, на форуме было уделено внимание основным направлениям развития социальной сферы региона.

«Сформирован отдельный масштабный региональный проект «Моя семья» с комплексом мер, распространяемых на все сферы жизни. Новая мера поддержки, которая вводится в этом году, – предоставление единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей женщинам, родившим первого ребёнка в возрасте от 18 до 25 лет. Также в этом году состоится открытие первого в регионе Семейного МФЦ в Самаре для оказания необходимой помощи и поддержки в режиме единого окна», - поделилась Марина Геннадьевна.

Кроме того, в ходе встречи обсудили строительство двух домов престарелых на территории региона и перспективы роста объемов социального контракта на ближайшие три года. И наша область – один из лидеров в реализации социальных контрактов, добавила председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике в региональном парламенте.

В рамках Демографического форума ПФО эксперты рассмотрели актуальные вопросы демографии. Обсуждение шло на дискуссионных площадках: «Сельская семья: как повысить рождаемость на селе», «Поддержка многодетности и укрепление семейных ценностей во всех возрастах», «Условия жизни для семей с детьми: как сделать их комфортными и доступными», а также на пленарной сессии.

«Демографический форум ПФО в Самаре стал и будет развиваться как дискуссионная площадка для экспертов и специалистов. В настоящее время по поручению Президента России идет подготовка и принятие стратегии  демографической и семейной политики в Российской Федерации до 2036 года, поэтому именно на форуме  была отработана возможность совместного обсуждения актуальных предложений для включения в проект стратегии», - считает Марина Сидухина.

«Главная резолюция форума – все предложения, выработанные на площадках совместно с экспертами, семьями, родительским сообществом, войдут в стратегию социально-демографической политики в нашей стране до 2036 года», - резюмировала координатор партпроекта.

 

Теги: Единая Россия

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