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«Красные тюльпаны» расцвели в память о героях-земляках в самарском регионе

16 февраля 2023 13:06
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«Красные тюльпаны» расцвели в память о героях-земляках в самарском регионе
Волонтёры и активисты «Молодой Гвардии Единой России» стали инициаторами патриотической акции.
 

В Самарской области почтили память земляков, погибших при исполнении воинского долга за пределами страны. Во  всех муниципалитетах региона состоялись патриотические мероприятия:  митинги, возложения, а в школах прошли уроки мужества.

Так, в Шентале ветераны боевых действий, школьники и депутаты-по устоявшейся традиции побывали в деревне Семеново-Шарла, где посетили могилу земляка-героя, воина-афганца Анатолия Григорьева.

Анатолий после окончания Шенталинского ПТУ был призван в армию и попал в Афганистан. На БТР сопровождал колонны машин, вёзших мирный груз для афганского народа. Во время выполнения очередного боевого задания его БТР подорвался на фугасе и машина загорелась. Один член экипажа погиб, двоих Анатолий вытащил из пламени, получив серъезные ожоги. Он скончался от ран 18 мая 1982 года, за шесть месяцев до возвращения домой.

Воин-интернационалист Анатолий Григорьев похоронен в деревне Семеново-Шарла. За проявленное мужество и героизм при выполнении боевого задания он был награждён посмертно Орденом Красной Звезды. Памятное мероприятие в честь героя-земляка провели ребята из Семеново-Шарлинского сельского клуба и учащиеся Каменской школы.

Волонтёры образовательных учреждений и Дома молодёжных организаций подготовили к памятной дате инсталляцию из красных  бумажных тюльпанов. Такие акции активисты «Молодой гвардии» провели в других муницпалитетах региона.

Напомним, что акция «Красный тюльпан», посвящённая Дню памяти солдат, погибших при исполнении служебного долга в Афганистане, Чечне и других «горячих точках», проходит в России  2011 года. «Красный  тюльпан» - не только  символ войны в Афганистане, но и знак уважения и  признательности к соотечественникам, проявившим героизм в боевых действиях за пределами нашей страны. Этот символ выбран в  противовес «чёрным тюльпанам» – так называли самолёты, в которых отправляли тела погибших  солдат на Родину.

Теги: Единая Россия

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