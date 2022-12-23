Я нашел ошибку
Главные новости:
Два водителя пострадали в ДТП в Самаре
Два водителя пострадали в ДТП в Самаре
Подведены итоги VI регионального Форума и Программы ≪Развитие регионов. Лучшее для России≫
Подведены итоги VI регионального Форума и Программы ≪Развитие регионов. Лучшее для России≫
«Коробки новогоднего счастья» отправились из Самары на Донбасс
«Коробки новогоднего счастья» отправились из Самары на Донбасс
Героические поступки детей будут отражены в новом учебнике по истории
Героические поступки детей будут отражены в новом учебнике по истории
В Волжском районе склад, находящийся в опасной близости от газопровода, снесли
В Волжском районе склад, находящийся в опасной близости от газопровода, снесли
Мужчина и женщина в Сызрани украли кошелек у многодетной матери
Мужчина и женщина в Сызрани украли кошелек у многодетной матери
В предвыходные и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции области примут участие в рейдовых мероприятиях
В предвыходные и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции области примут участие в рейдовых мероприятиях
13% работников Самарской области считают, что события 2022 года не повлияли на компанию, где они трудоустроены
13% работников Самарской области считают, что события 2022 года не повлияли на компанию, где они трудоустроены
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.13
1.6
EUR 76.64
1.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Пестравском районе прошел турнир по мини-футболу памяти ветерана МВД России Анатолия Абросимова
Более 7500 школьников смогли бесплатно посетить самые знаковые места и достопримечательности регионаБолее 7500 школьников смогли бесплатно посетить самые знаковые места и достопримечательности региона
В СамГТУ открыли мемориальную доску в честь Николая Путохина
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

«Коробки новогоднего счастья» отправились из Самары на Донбасс

23 декабря 2022 11:08
84
«Коробки новогоднего счастья» отправились из Самары на Донбасс

Организаторы решили расширить географию региональной акции и отправили подарки в ДНР.

Три больших коробки с подарками для юных пациентов детских больниц города Снежное  (ДНР) будут доставлены по назначению уже в субботу, 24 декабря. Дети подшефного города, которые находятся на длительном лечении, получат свои новогодние сюрпризы. Об этом рассказал инициатор акции, депутат Самарской губернской думы  Роман Балтер.

«Призываю каждого из Вас не оставаться равнодушным и внести частичку душевного тепла и внимания, передав подарок для мальчишек и девчонок. Давайте вместе поможем поверить в чудо и ускорить выздоровление наших самых юных земляков, самых дорогих наших деток!», - обратился к жителям региона парламентарий.

Во всех муниципалитетах в акции принимают участие депутаты всех уровней, неравнодушные жители, активисты «Молодой гвардии», волонтёры, педагоги, школьники и студенты.

Акция продлится до конца декабря, но передача  подарков в детские стационары Самарской губернии тоже началась. В Жигулевске депутат регионального парламента Алексей Иванов поздравил с наступающим новым годом детей, находящихся на лечении в городской больнице  в педиатрическом и инфекционном отделениях. Депутат пожелал ребятам здоровья, быстрого выздоровления и по возможности - встретить новогодние праздники дома в кругу семьи.

Напомним, что региональная новогодняя акция проходит в губернии третий год. В прошлом году подарки получили более 5,5 тысяч пациентов детских стационаров.  В этом году подарки из «Коробок новогоднего счастья» получат дети мобилизованных и военнослужащих-участников СВО и дети подшефного Самаре города Снежное в ДНР.

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Партия продолжит оказывать помощь фронту и поддержку военнослужащим и их семьям в рамках гуманитарной миссии и законотворческой работы. 
22 декабря 2022, 17:57
Всё для фронта, всё для Победы: «Единая Россия» подвела итоги гуманитарной миссии в 2022 году
Партия продолжит оказывать помощь фронту и поддержку военнослужащим и их семьям в рамках гуманитарной миссии и законотворческой работы.  Политика
391
Новый гуманитарный конвой из Самарской области отправился в зону СВО
22 декабря 2022, 13:14
Новый гуманитарный конвой из Самарской области отправился в зону СВО
Груз собран при поддержке областного правительства, предприятий, общественников, жителей региона и партии "Единая Россия". Политика
308
Творческие коллективы обновлённого ДК готовятся к Новому году.
21 декабря 2022, 17:54
В Алексеевском районе завершён капитальный ремонт сельского дома культуры
Творческие коллективы обновлённого ДК готовятся к Новому году. Политика
524
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил энергетиков отрасли с профессиональным праздником
22 декабря 2022  11:32
Дмитрий Азаров поздравил энергетиков отрасли с профессиональным праздником
298
Всего по Самарской области в этом году отремонтировали, построили и реконструировали 640 км дорог
22 декабря 2022  10:29
Всего по Самарской области в этом году отремонтировали, построили и реконструировали 640 км дорог
300
Выход на лед вблизи строительства моста через р. Волга опасен для жизни!
22 декабря 2022  09:37
Выход на лед вблизи строительства моста через р. Волга опасен для жизни!
371
В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться
21 декабря 2022  12:48
В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться
466
Активный досуг и общение: в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков
21 декабря 2022  12:32
Активный досуг и общение: в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков
416
Весь список